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U Boljaniću sjećanje na heroje misije "Halijard", prisustvuju Minić i Cvijanovićeva

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03.10.2026 08:05

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У Бољанићу сјећање на хероје мисије "Халијард", присуствују Минић и Цвијановићева
Foto: ATV

U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Obilježavanju operacije "Halijard" prisustvovaće predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

U 11.00 časova kod spomen-obilježja posvećenog herojima operacije "Halijard" biće položeni vijenci i cvijeće, a obraćanje zvaničnika je predviđeno u 11.15 časova.

U operaciji "Halijard - vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihailovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara.

Ova akcija bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine.

Vrhovna komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini je sredinom oktobra 1944. godine, pod pritiskom partizanskih snaga, sa svojim jedinicama prešla iz Srbije u istočnu Bosnu, te je na planini Ozren, u blizini sela Boljanić kod Doboja, od 22. oktobra do 1. novembra 1944. godine osposobljeno uzletište.

Sa tog uzletišta je 1. novembra 1944. godine u Italiju poletio avion sa šefom američke vojne misije, pukovnikom Robertom Mekdauelom, kapetanom Džonom Milodragovićem i poručnikom Majklom Rajačićem.

Sa uzletišta u Boljaniću 27. decembra 1944. godine za Italiju je odletio kapetan Nik Lalić, te radio-telegrafista Artur Džibilijan.

Posljednja evakuacija sa Ozrena obavljena je krajem februara 1945. godine po veoma hladnom vremenu. Tada su u dva transportna aviona "C-47" u pratnji nekoliko lovaca evakuisani preostali Amerikanci.

Predsjednik Fondacije "Halijard" Džon Kapelo je 2021. godine u Boljaniću uručio odlikovanje posthumno dodijeljeno komandantu Ozrenske četničke brigade Jugoslovenske vojske u otadžbini Cvijetinu Todiću zbog spasavanja u savezničkih pilota u ovoj akciji.

Odlikovanje je tada primio Cvijetinov unuk Darko Despotović koji je istakao je da ne smiju biti zaboravljeni srpski heroji i da je četnički pokret na prostoru Ozrena spriječio genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

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Tagovi :

Halijard

Savo Minić

Željka Cvijanović

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