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Jezive scene: Mladić (18) se zabio automobilom u grupu navijača

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03.10.2026 08:32

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Језиве сцене: Младић (18) се забио аутомобилом у групу навијача
Foto: AP/Australian Broadcasting CorpCHANNEL 7/CHANNEL 9

Najmanje deset osoba povrijeđeno je nakon što je automobil u subotu ujutro udario u grupu navijača koji su se okupili u australijskom Njukaslu kako bi ispratili ragbi ekipu Njukasl najtsa, saopštile su lokalne vlasti.

Među povrijeđenima su petogodišnja djevojčica i 67-godišnji muškarac, koji se nalaze u kritičnom stanju i prebačeni su u bolnicu, navela je policija Novog Južnog Velsa.

Još osam osoba zadobilo je povrede i hospitalizovano je. Među njima su još jedna petogodišnja djevojčica i dvogodišnja djevojčica, koje su, prema informacijama policije, u stabilnom stanju. Ostali povrijeđeni imaju između 24 i 63 godine.

Incident se dogodio oko 9.30 časova po lokalnom vremenu u gradu udaljenom oko 160 kilometara sjeverno od Sidneja. Hiljade navijača okupile su se uz ulicu kako bi ispratile ekipu Njukasl najtsa na put prema Sidneju, gdje je trebalo da igra utakmicu velikog finala.

Policija je na mjestu događaja uhapsila 18-godišnjeg vozača. Nakon hapšenja odveden je na obavezno testiranje na alkohol i droge, a potom u policijsku stanicu.

Prema prvim informacijama policije, vozač je neposredno prije sudara vozio nepropisno, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom. Istraga o okolnostima incidenta je u toku. Policija je saopštila da prema dosadašnjim saznanjima događaj nije povezan s terorizmom.

Na mjesto nesreće upućene su policijske ekipe, saobraćajne patrole i hitna pomoć. Njukasl link roud bila je zatvorena u oba smjera, a incident je uticao i na planiranu rutu kojom je trebalo da prođe ekipa Njukasl najtsa.

Policija je u trenutku nesreće pratila autobus s ekipom, koji još nije bio napustio stadion.

Iz kluba Njukasl najts poručili su da su njihove misli sa svim osobama pogođenim incidentom, uključujući povrijeđene, osobe koje su se zatekle na mjestu događaja i njihove porodice, prenosi Kliks.

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Napad

nesreća

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