Lansirana balistička raketa, vojska se hitno oglasila

Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu u pravcu Istočnog mora, saopštila je danas južnokorejska vojska.

Združeni štab vojske saopštio je da je detektovao lansiranje oko 6.30 časova po lokalnom vremenu jutros iz oblasti Vonsan, ne navodeći detalje o vrsti lansirane rakete, prenosi Jonhap.

Raketa je preletjela više od 700 kilometara prije nego što je pala u more, naveo je Združeni štab, dodajući da se sa američkom stranom analiziraju tačne karakteristike lansiranja.

Obavještajne službe Južne Koreje i SAD pratile su lansiranje od samog početka i razmjenjivale relevantne informacije, navodi se u saopštenju Združenog štaba.

Iako južnokorejska vojska nije precizirala o kojoj vrsti rakete je riječ, navodno se analiziraju njene karakteristike, uz ostavljanje mogućnosti da je možda riječ o balističkoj raketi srednjeg dometa ili balističkoj raketi intermedijarnog dometa.

Posljednje lansiranje bilo je 20. septembra, kada je Sjeverna Koreja, u razmaku od nekoliko sati, ispalila dvije balističke rakete kratkog dometa iz oblasti Vonsan u pravcu Istočnog mora, prenosi Tanjug.