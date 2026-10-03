Lansirana balistička raketa, vojska se hitno oglasila

Autor:ATV redakcija
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Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu u pravcu Istočnog mora, saopštila je danas južnokorejska vojska.
Združeni štab vojske saopštio je da je detektovao lansiranje oko 6.30 časova po lokalnom vremenu jutros iz oblasti Vonsan, ne navodeći detalje o vrsti lansirane rakete, prenosi Jonhap.
Raketa je preletjela više od 700 kilometara prije nego što je pala u more, naveo je Združeni štab, dodajući da se sa američkom stranom analiziraju tačne karakteristike lansiranja.
Obavještajne službe Južne Koreje i SAD pratile su lansiranje od samog početka i razmjenjivale relevantne informacije, navodi se u saopštenju Združenog štaba.
Iako južnokorejska vojska nije precizirala o kojoj vrsti rakete je riječ, navodno se analiziraju njene karakteristike, uz ostavljanje mogućnosti da je možda riječ o balističkoj raketi srednjeg dometa ili balističkoj raketi intermedijarnog dometa.
Posljednje lansiranje bilo je 20. septembra, kada je Sjeverna Koreja, u razmaku od nekoliko sati, ispalila dvije balističke rakete kratkog dometa iz oblasti Vonsan u pravcu Istočnog mora, prenosi Tanjug.
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