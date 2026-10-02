Tajvan dobio avione "F-16" poslije 25 godina

Tajvan je dobio prva dva nova borbena aviona "F-16" od SAD u posljednjih 25 godina iz planirane serije od 66 letjelica, piše list "Vor zoun".

Avioni su stigli na ostrvo nakon mjesec i po dana putovanja iz proizvodnog pogona u Južnoj Karolini.

Isporuka je bila odgođena zbog nepredviđenih tehničkih problema na Havajima, a avioni su stigli do Tajvana preko Guama.

Realizacija ugovora vrijednog oko osam milijardi dolara više puta je odgađana zbog poremećaja u lancu snabdijevanja, uticaja pandemije kovid-19 i dugotrajne finalizacije novog sistema za elektronsko ratovanje "vajper šild", dodaje se u izvještaju.

Isporučene letjelice su opremljene modernim radarima i sistemima za nišanjenje koji koriste ultraljubičaste zrake.

Dodatne isporuke očekuju se prije kraja godine, dok se još 63 aviona trenutno nalaze u različitim fazama proizvodnje i testiranja u SAD, piše list.

Peking smatra Tajvan neotuđivim dijelom Narodne Republike Kine i poziva SAD da obustave prodaju oružja ostrvu, kao i da se uzdrže od podsticanja tenzija u Tajvanskom moreuzu, prenosi Srna.