Muškarac optužen za pripremu napada na Najdžela Faraža

Britanska policija saopštila je da je optužila muškarca starog 28 godina za pripremu terorističkih djela i da mu je jedna od meta bio Najdžel Faradž, lider stranke Reform Ju-Kej.

Glavni tužilac Krunske tužilačke službe Frenk Ferguson izjavio je da je zbog učešća u pripremanju terorističkog djela optužen Džošua Keri.

On je dodao da je tužilaštvo blisko sarađivalo sa policijom u sakupljanju dokaza i da će saradnja biti nastavljena dok istraga bude napredovala, prenosi Srna.