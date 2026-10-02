Muškarac optužen za pripremu napada na Najdžela Faraža

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Britanska policija saopštila je da je optužila muškarca starog 28 godina za pripremu terorističkih djela i da mu je jedna od meta bio Najdžel Faradž, lider stranke Reform Ju-Kej.
Glavni tužilac Krunske tužilačke službe Frenk Ferguson izjavio je da je zbog učešća u pripremanju terorističkog djela optužen Džošua Keri.
On je dodao da je tužilaštvo blisko sarađivalo sa policijom u sakupljanju dokaza i da će saradnja biti nastavljena dok istraga bude napredovala, prenosi Srna.
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