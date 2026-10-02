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Muškarac optužen za pripremu napada na Najdžela Faraža

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02.10.2026 20:56

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Мушкарац оптужен за припрему напада на Најџела Фаража
Foto: Tanjug/AP/Thomas Krych

Britanska policija saopštila je da je optužila muškarca starog 28 godina za pripremu terorističkih djela i da mu je jedna od meta bio Najdžel Faradž, lider stranke Reform Ju-Kej.

Glavni tužilac Krunske tužilačke službe Frenk Ferguson izjavio je da je zbog učešća u pripremanju terorističkog djela optužen Džošua Keri.

On je dodao da je tužilaštvo blisko sarađivalo sa policijom u sakupljanju dokaza i da će saradnja biti nastavljena dok istraga bude napredovala, prenosi Srna.

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Najdžel Faraž

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hapšenje

osumnjičeni

Velika Britanija

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