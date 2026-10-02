Levi: Izrael spreman da prenese sva znanja Srpskoj, Dodik ima viziju

Izrael je spreman da prenese sva znanja Republici Srpskoj, rekao je izraelski privrednik, humanista i heroj Izraela Moše Levi, koji godinama radi na jačanju veza srpskog i jevrejskog naroda.

Naveo je da Izrael sa Srpskom ima nevjerovatnu saradnju i aktivnosti.

Podsjetio je da je u Banjaluci predstavljen plan razvoja banjalučkog aerodroma koji bi već u prvoj fazi, trebalo da bude projektovan za oko dva i po miliona putnika godišnje.

- Vrlo je važno predstaviti ideje. Prije svega, da predstavimo projekat, idejno rješenje i koncept novog aerodroma. Okupili smo najbolje izraelske projektante koji već imaju veliko iskustvo u projektovanju aerodroma. Pripremili smo ovu prezentaciju i predstavili naš prijedlog i to je jedan od razloga mog dolaska - naveo je Levi za RTRS.

Ističe da je drugi razlog njegovog dolaska današnja specijalnih snaga kojoj je prisustvovao.

- Pozvao sam komandanta i grupu od 15 do 20 starješina da dođu u Izrael i prisustvuju vježbi zajedno sa našim specijalnim snagama. Tako ćemo moći da razmijenimo znanja i iskustva i da obezbijedimo. Da obje strane imaju koristi od te posjete - jasan je Levi.

Levi je napomenuo da Izrael ima veliko iskustvo u različitim oblastima.

- Kada je riječ o aerodromu, njegovim projektovanjem i izgradnjom baviće se najveća kompanija u Izraelu. Druga važna stvar je bezbjednost i ispunjavanje svih bezbjednosnih standarda na aerodromu, jer su aerodromi u tom pogledu izuzetno osjetljivi. Vidjeli smo nedavno šta se dogodilo na letu iz Abu Dabija za Izrael, kada je jedan od pilota odlučio da obori avion, bilo iz osvete ili kao teroristički čin. Takve stvari moramo da spriječimo - naveo je Levi.

Naglasio je da je aerodrom svojevrsna kapija prema svijetu.

- Turisti žele da dolaze, da posjećuju mjesta do kojih se lako stiže. Ne možete očekivati da slijeću u drugoj zemlji, a onda putuju i voze se još 150 kilometara do Republike Srpske. Dakle, vjerujemo da će aerodrom dovesti više ljudi i više turista, ojačati privredu i donijeti veće prihode i druge koristi i, kako mi kažemo, staviti Republiku Srpsku na mapu svijeta. A mi želimo da budete na toj mapi - rekao je Levi.

Komentarisao je plan da aerodrom u Banjaluci dostigne broj od 2,5 miliona putnika godišnje.

- Mogu da kažem samo jedno. Ako nemate viziju, ako nemate želju da svoju zemlju dovedete na taj nivo, onda to ne možete ni postići. Kada smo mi izgradili naš tadašnji mali aerodrom, bili smo srećni što imamo milion putnika. Danas ih imamo više od 20 miliona. Znate, kada smo došli u Izrael, bilo nas je šest stotina hiljada i bili smo okruženi brojnim neprijateljski nastrojenim zemljama, koje su, čim smo stekli nezavisnost, htjele da nas progutaju. I niko nije vjerovao da tako nešto može da se dogodi poslije Holokausta - rekao je Levi.

Ističe da je to pokazalo da morate biti snažni i da morate imati viziju.

- Kada sam upoznao predsjednika Milorada Dodika, vidio sam pred sobom snažnog čovjeka sa ogromnom motivacijom i odlučnošću da ovu zemlju podigne na jedan viši nivo. I, na žalost, vjerujem da u svijetu vlada zakon džungle. Jaki će opstati, a slabi će biti uništeni. I to je činjenica. Pogledajte Singapur. To je bilo veoma malo ostrvo, okruženo ogromnim zemljama, poput Indonezije i Malezije. Izrael im je pružao podršku i do danas imamo izuzetno dobre odnose. Prenijeli smo im svoje znanje i tehnologiju. Danas je Singapur veoma snažna država koju i mnogo veće zemlje u njegovom okruženju shvataju veoma ozbiljno. Isto smo dokazali i mi - naveo je Levi.

Levi je naglasio je da se do mira može doći samo ako ste snažni.

- Ako ne budemo snažni, bićemo uništeni. Zato moramo učiniti sve što je potrebno, bez obzira na to da li nas napada zemlja od 92 miliona stanovnika, poput Irana, neka druga zemlja ili neka teroristička grupa. Jer to je naša zemlja i mi je volimo.

Kod vas sam bio mnogo puta i kada sam upoznao predsjednika Dodika, vidio sam u njegovim očima tu snagu, ljubav prema svojoj zemlji i želju da je podigne na jedan viši nivo. Nadam se da ćemo u tome uspjeti i mi smo spremni da pomognemo da se to ostvari. Izuzetno cijenimo predsjednika Dodika zbog njegove ljubavi prema Izraelu, kao i ljude u Republici Srpskoj zbog njihovog odnosa i ljubavi prema Izraelu - izjavio je Levi.

Kaže da se nada da je Izrael u Republici Srpskoj dobio još jednu zemlju sa kojom može da dijeli tehnologiju.

- I da sarađujemo i zajedno gradimo snažne odnose - rekao je Levi.

Podsjetio je da Izrael nije uvijek bio visoko razvijena zemlja, ali da danas jeste.

- Mnogo toga zavisi od vizije predsjednika Dodika i od toga šta želite da postignete. Mi smo spremni da prenesemo sva znanja i sve što može da koristi ovoj zemlji i da pomognemo da bude dovoljno snažna da spriječi bilo kakav teroristički čin, napad ili neki novi rat koji vam na ovim prostorima sigurno nije potreban - jasan je Levi.

Kaže da vidi veliki prostor za saradnju u oblasti medicine, koja je u Izraelu veoma napredna.

- Jer su, nažalost, zbog svih ratova kroz koje smo prošli, naši ljekari stekli ogromno praktično iskustvo i to u najkritičnijim situacijama. Spremni smo da sa vama podijelimo sva dostignuća savremene medicine kojima raspolažemo. Ali nije riječ samo o vojnoj tehnologiji i dronovima. Dronovi se mogu proizvoditi i koristiti u civilne svrhe, recimo u poljoprivredi. Vidio sam vašu zemlju, imate predivnu zemlju, dosta obradivog zemljišta. S obzirom na klimu koju imate, mislim da svakako možemo da sarađujemo sa vašim poljoprivrednicima i pomognemo im da unaprijede proizvodnju, da dobijaju kvalitetnije voće i povrće i da njime ne snabdijevaju samo domaće tržište, već da ga izvoze i u Evropu i druge zemlje - izjavio je Levi.