Dodik: Ne želimo da uradimo ništa što bi ugrozilo mir

Autor:ATV redakcija
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Mi želimo da očuvamo mir i ne želimo ništa da uradimo što bi ugrozilo mir, rekao je za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
"Ranije sam možda i razmišljao da status može da bude u prioritetu, ali sam shvatio je to mir. Naš status je definisan vremenu i zato je važno da vodimo konzistentnu politiku, i da imamo sigurnost i stabilnosti, kaže Dodik za ATV.
Dodik kaže da se to ogleda u jačanju ekonomske snage Srpske.
"To se ogleda kroz rast plata, infrastrukturu, povećanje penzija, boračkih dodataka i brigu o mladima. Sve smo to stavili u jedna projekat "Srpska 30", sve smo to napisali", kaže Dodik.
Govoreći o budućnosti BiH, Dodik kaže da bi za sve bilo bolje da se "mirno raziđemo".
"To je najbolje i za musliman i nas da se na miran način raziđemo i dogovorimo kako ćemo funkcionisati. Srpska nema namjere da pravi zidove i da zabranjuje ko će kuda prolaziti ili poslovanje. Možda možemo da ostanemo monetarna unija. Niko ne bi zabranjivao prolaske, mogli bi da govorimo o slobodnom ulasku i izlasku, ali ne možemo da razgovaramo i našoj imovini, našoj policiji, Vojsci Srpske", rekao je Dodik.
Mi ne mislimo da se tučemo sa bilo kim i najbolji bi bio dogovor tri naroda, jasan je Dodik.
"Htio ne htio, ja moram da mislim da ima usijanih glava muslimana koji traže "drugo poluvrijeme" i moram da gledam gdje bi mogli da upadnu i da branim ovaj narod, ali nikada nisam pomislio da uđem milimetar u FBiH, ali osjećam nepravdu jer Drvar i mnoga srpska područja ne pripadaju nama i ja sam spreman da to priznam. BiH nije zemlja "tigrove kože", ona je zemlja podijeljena, tačno se zna koji su čiji kantoni. Mi se nalazimo u "brak koji sigurno ne može da uspije, svi su svi zaćutali i samo se čeka brakorazvodna parnica", kaže lider SNSD-a.
Dodik kaže da ne postoji nijedna verzija u kojoj bi Srpska bila zadovoljna, ali možda je moguća ako se vratimo na izvorni Dejton.
"Ako nam vrate, vojsku, ukini sudove BiH, vrate indirekte poreze i obavještajnu agenciju. Svi su se ujedinili protiv Srpske i Izetbegović i Radončić. Moja volja je daleko od Sarajeva, ne miješam se u unutrašnje stvari FBiH i neću dati da se oni miješaju u Srpsku", jasan je Dodik.
Dodik kaže da očekuje da će Srpska u budućnosti popraviti svoj međunarodni položaj.
"Ovi izbori će predodrediti njemu sudbinu. Vjerujem u našu pobjedu i vjerujem da ćemo nastaviti da budemo stabilni i da imamo naše konekcije i u Americi i u Evropi sa našim partnerima i u Rusiji. Na globalnom nivou ćemo razraditi veze sa Kinom", kaže Dodik.
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