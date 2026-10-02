Decenija Centra za obuku MUP-a Srpske: Policija garant bezbjednosti Srpske

Glavna baza Ministarstva unutrašnjih poslova, s osam uprava i kompleksom na kojem bi mnogi pozavidjeli obilježava deceniju rada, deceniju intenzivne obuke. Centar je do sada organizovao preko 250 različitih obuka, a obučeno je preko sedam hiljada policajaca. Vlada najavljuje nastavak ulaganja.

„Centar za obuku je pokazao, potvrdio i opravdao svoje postojanje jer vidimo da se radi o jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja vrlo složen zadatak. U narednom periodu ćemo ovdje imati značajna infrastrukturna ulaganja. Pravićemo alpinističku kulu, simulaciju grada za urbanu borbu, za blisku borbu... Centar za obuku stalno dobija nove sadržaje“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Zahvaljujući entuzijazmu nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, Dragana Lukača, i odlučnošću predsjednika Milorada Dodika, odbijen je zahtjev Brisela da na ovom mjestu bude otvoren centar za prihvat migranata, podsjeća Budimir. Ističe da Republika Srpska mora nastaviti da ulaže u svoje institucije, a posebno u ljude koji su nosioci njihovog rada.

„Mogu reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Nažalost, ona se vidi samo kada je nema, ali sve ono što u ovom momentu ima kapacitet MUP Republike Srpske i Centar za obuku koji obezbjeđuje ovako dobre i pouzdane i sigurne kadrove, koje smo maksimalno, koliko smo mogli, opremili i obučili, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju“, rekao je premijer Republike Srpske, Savo Minić.

Centar za obuku osim toga što obučava službenike MUP-a Republike Srpske, obučava i službenike drugih policijskih agencija.

„Kada su u pitanju poslovi i zadaci Centra za obuku ja se ne bih bazirao samo na obuci. Pored obuke, Centar se bavi sa obezbjeđenjem baze, logističkom podrškom i zdravstvenom zaštitom. Pored toga, u Centru za obuku organizujemo i razne druge sadržaje: obilježavanje Dana policije, krsne slave MUP-a, Žandarmerijskog višeboja, te mnoge druge sadržaje i dešavanja“, kazao je načelnik Centra za obuku, Vedran Simić.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici MUP-a Srbije. Uručene su zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog Centra, a među dobitnicima su i Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Zahvalnice su uručene i premijeru Savi Miniću, ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću, nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, te prvom pješadijskom bataljonu Šeste pješadijske brigade Oružanih snaga BiH.