Dodik najavio: Rastu penzije i borački dodatak u Srpskoj

U idućoj godini penzije će rasti najmanje sedam odsto, da će borački dodatak biti povećan za 10 odsto, rekao za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Mogu da saopštim da će u idućoj godini penzije rasti najmanje 7 odsto, da će borački dodatak biti povećan za 10 odsto u idućoj godini. Ne kažem od 1. januara za borački. Penzije hoće, a borački vjerovatno na kraju prvog tromjesečja", kaže Dodik.

Dodik kaže da su to ogromna izdvajanja na godišnjem nivou.

"To su ogroman izdvajanja u zbiru na godišnjem nivou dvije milijarde i 470 miliona za penzije, za boračko invalidsku zaštitu izdvajamo milijardu, sa ovih 10 odsto to će biti 1,1 milijardu što je 100 miliona više, što nije malo novca. Za zdravstvo izdvajamo milijardu i 600 miliona", kaže Dodik.

Dodik ističe da je cilj da prosječna plata u Srpskoj bude 1000 evra.

"Prije 2-3 godine su nas napadali što je prosječna plata ispod 1000 KM, a sada je 1600 KM, a naš cilj je da dođemo do 1000 evra prosjeka, ali biće i to, vjerovatno polovinom iduće godine jer planiramo da odmah u prvom tromjesečju povećamo plate između 8-10 odsto za sve budžetske korisnike", rekao je Dodik.