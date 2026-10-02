Logo

Dodik najavio: Rastu penzije i borački dodatak u Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.10.2026 20:36

Komentari:

11
Додик најавио: Расту пензије и борачки додатак у Српској
Foto: ATV

U idućoj godini penzije će rasti najmanje sedam odsto, da će borački dodatak biti povećan za 10 odsto, rekao za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Mogu da saopštim da će u idućoj godini penzije rasti najmanje 7 odsto, da će borački dodatak biti povećan za 10 odsto u idućoj godini. Ne kažem od 1. januara za borački. Penzije hoće, a borački vjerovatno na kraju prvog tromjesečja", kaže Dodik.

Dodik kaže da su to ogromna izdvajanja na godišnjem nivou.

"To su ogroman izdvajanja u zbiru na godišnjem nivou dvije milijarde i 470 miliona za penzije, za boračko invalidsku zaštitu izdvajamo milijardu, sa ovih 10 odsto to će biti 1,1 milijardu što je 100 miliona više, što nije malo novca. Za zdravstvo izdvajamo milijardu i 600 miliona", kaže Dodik.

Dodik ističe da je cilj da prosječna plata u Srpskoj bude 1000 evra.

"Prije 2-3 godine su nas napadali što je prosječna plata ispod 1000 KM, a sada je 1600 KM, a naš cilj je da dođemo do 1000 evra prosjeka, ali biće i to, vjerovatno polovinom iduće godine jer planiramo da odmah u prvom tromjesečju povećamo plate između 8-10 odsto za sve budžetske korisnike", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

veće plate i penzije

Penzija

povećanje boračkog dodatka

Borački dodatak

Komentari (11)

Pročitajte više

Додик: Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу

Republika Srpska

Dodik: Osigurali smo mirnu i stabilnu Republiku i nastavićemo da se borimo za nju

14 h

9
Минић: Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску

Republika Srpska

Minić: Pored svih sankcija, sačuvali smo institucije i Republiku Srpsku

15 h

8
Цвијановић: Од сваке наше побједе зависи снага Републике Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Od svake naše pobjede zavisi snaga Republike Srpske

15 h

3
Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

Republika Srpska

Igor Dodik: Hvala vam na povjerenju, nećemo ga iznevjeriti nikada

15 h

8

Više iz rubrike

Торба кеса

Ekonomija

Turista umalo uhapšen zbog kese: Ovo su najčudnija pravila na granicama

20 h

0
Вршилац дужности директора ИРБ-а Републике Српске Недељко Ћорић и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Ekonomija

IRB otvorio kancelariju u Laktašima

22 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Ekonomija

Minić za ATV: Stižu nove investicije - Srpska otvara prozor u svijet

1 d

1
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Ekonomija

Amerikanci zaprijetili Njemačkoj i Francuskoj? Moguća zabrana izvoza dizela iz SAD-a

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Pretučen Zoran Marjanović

10

32

Haos na ulicama Francuske ne prestaje: Đaci pale i ruše, prijetnja uzdrmala Pariz!

10

26

Udes u Karanovcu, auto završilo u kanalu! Saobraćaj usporen

10

20

Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente

10

14

Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima