Aneli prešla s Đukića na Cara: „Nas je Bog pogledao“

"Ovo me ništa ne čudi, trebalo je da bude iskrena i ja im želim svu sreću. Trebalo je da bude iskrena da ne pravimo debile od sebe, a pogotovo ja. Ja sam takav da trpim, a kad puknem, tu je presjek. Ja sam skapirao neke stvari, a šta više da kažem", govorio je Đukić, kog je Aneli uhvatila u krevetu s Laurom Prgomat.

Nakon te drame, Filip Car se našao Ahmićki s namjerom da joj pruži utjehu, u čemu je, po svemu sudeći, i uspio.

"Drugi se ne pravdaju za j**ačine i što bih ja za ovo? Dajte nam još 5.000 dinara. Da li stvarno vjerujete da smo ovdje došli da odajemo tajne? Mi smo na klupici smišljali šta ćemo, a Filip je rekao to. Nebitno je ko, šta i kako... Priznaćemo sve i više me ne interesuje ko je kriv. Nas je Bog pogledao, a od ovoga ne treba da se pravi priča. Mi smo se jeste peckali i pisali, a ako ćemo sad da tražimo krivca, ja sam i više nosim, pa samo neka se završi više. Oboje smo zasr*li, bili nesrećni, a sad smo oboje nasmijani", priznala je Aneli.