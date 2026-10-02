Minić: Pored svih sankcija, sačuvali smo institucije i Republiku Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Pored svih sankcija, sačuvali smo institucije i Republiku Srpsku, rekao je Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike na završnoj predizbornoj tribini ove partije.
"Bilo je gotovo nemoguće, ali su Milorad Dodik, Željka Cvijanović i tim okupljen oko njih uradili ono što rade šampioni, prepoznali su trenutak i nisu propustili šansu. Uradili smo sve što je u tom trenutku bilo važno za Republiku Srpsku i njene interese", rekao je Minić.
Želim da moja kancelarija bude Republika Srpska i da se za nju borim, kaže Minić.
"Ušli smo u svako dvorište i svaku zajednicu, sa borcima i invalidima, sa osjetljivim kategorijama, svim ljudima i to mogu samo odgovorni i ozbiljni ljudi", kaže Minić.
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