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Minić: Pored svih sankcija, sačuvali smo institucije i Republiku Srpsku

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02.10.2026 19:46

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Минић: Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску
Foto: Ustupljena fotografija

Pored svih sankcija, sačuvali smo institucije i Republiku Srpsku, rekao je Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike na završnoj predizbornoj tribini ove partije.

"Bilo je gotovo nemoguće, ali su Milorad Dodik, Željka Cvijanović i tim okupljen oko njih uradili ono što rade šampioni, prepoznali su trenutak i nisu propustili šansu. Uradili smo sve što je u tom trenutku bilo važno za Republiku Srpsku i njene interese", rekao je Minić.

Саво Минић
Savo Minić
Ustupljena fotografija

Želim da moja kancelarija bude Republika Srpska i da se za nju borim, kaže Minić.

Završna predizborna tribina SNSD-a

"Ušli smo u svako dvorište i svaku zajednicu, sa borcima i invalidima, sa osjetljivim kategorijama, svim ljudima i to mogu samo odgovorni i ozbiljni ljudi", kaže Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Milorad Dodik

Izbori 2026

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