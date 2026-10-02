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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 79. kolu

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02.10.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 79. kola, koje je izvučeno 02.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 4, 10, 14, 15, 28, 33, 34.

Loto 7/39 rezultati, 79. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.500.000 KM izvučeni su brojevi: 4, 10, 14, 15, 28, 33, 34.

Loto plus rezultati, 79. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.600.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 6, 16, 21, 23, 26, 36.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 79. kolo

Džoker igra u 79. kolu iznosila je 140.000 KM, izvučeni su brojevi: 1, 7, 8, 4, 5, 2

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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