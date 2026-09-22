Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 76. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 76. kola, koje je izvučeno 22.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva:
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.200.000 KM izvučeni su brojevi: 36, 21, 12, 14, 22, 9, 16.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.400.000 KM, izvučeni su brojevi: 18, 12, 17, 33, 3, 8, 30.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 76. kolu iznosila je 70.000 KM, izvučeni su brojevi: 8, 7,5, 0, 0, 8.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Specijalnu nagradu automobil Pežo 308 dobio je igrač iz Pirota.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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