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Rubio optužio Ukrajinu da je gađala brodove povezane sa Amerikom

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22.09.2026 20:56

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki državni sekretar Marko Rubio optužio je danas Ukrajinu da je tokom uzvratnih napada na rusku naftnu industriju gađala brodove i naftne terete povezane sa Amerikom, prenosi "Foks njuz".

Rubio je rekao da je u proteklih nekoliko mjeseci bilo više primjera da su bili ugroženi brodovi povezani sa Amerikom, kao i američke naftne isporuke.

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"Brodovi vjerovatno nisu pogođeni namjerno ali ih je gađala Ukrajina. I to je nešto što treba biti riješeno. To se ne smije dešavati", naglasio je Rubio.

(Srna)

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Marko Rubio

Amerika

Ukrajina

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