Zimnica bez muke: Od četiri kilograma kornišona čak 11 tegli

Autor:ATV redakcija
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Ako pripremate zimnicu i tražite jednostavan način da povrće sačuvate za hladnije dane, ovaj recept može biti odličan izbor. Posebno je praktičan jer se od oko četiri kilograma kornišona može dobiti približno 11 tegli zimnice.
Za preliv je potrebno:
Uz navedenu količinu preliva potrebno je oko četiri kilograma krastavaca kornišona.
U većoj posudi pomiješajte vodu, sirće, šećer, so i vinobran, a zatim po želji dodajte kim, koriander, mirođiju ili nekoliko zrna bibera.
Pripremljeni preliv ostavite da odstoji između jednog i dva sata kako bi se so i šećer dobro rastopili. Kornišone očistite, operite i rasporedite u čiste tegle, a potom ga prelijte pripremljenom tečnošću i tegle dobro zatvorite.
Od približno četiri kilograma krastavaca, prema ovom receptu, može se dobiti oko 11 tegli zimnice.
Zatvorene tegle poredajte u rernu, vodeći računa da budu stabilne i da se međusobno ne udaraju. Rernu uključite na 90 stepeni i tegle pasterizujte 90 minuta.
Nakon toga ugasite rernu, ali je nemojte otvarati. Tegle ostavite unutra dok se rerna i zimnica potpuno ne ohlade, a zatim ih odložite na hladno i tamno mjesto, prenose Nezavisne novine.
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