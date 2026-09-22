Da li je bolje tuširati se uveče ili ujutru?

Autor:ATV redakcija
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Otprilike dvije trećine ljudi tušira se svaki dan, ali neprestano se vode rasprave o tome trebamo li stati pod tuš ujutro ili naveče.
Dr Jason Sing objavio je video u kojem tvrdi da je večernje tuširanje ipak bolje jer poboljšava kvalitet sna, ispira zagađivače i hidratizira suvu kožu.
“Večernje tuširanje ima više koristi. Jutarnje ima samo jednu prednost, a to je da podstiče bolju higijenu”, rekao je.
Doktor je pojasnio da topli tuš potiče oslobađanje melatonina, hormona koji tijelu govori da je vrijeme za spavanje. To je dokazala meta-analiza 17 studija iz 2019. godine.
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“Noćno tuširanje pomaže isprati cjelodnevnu prljavštinu. Ujutro nismo toliko znojavi i nemamo neugodan miris”, smatra dr Singh.
Oni s a suvom kožom ili stanjima poput akni i ekcema takođe bi mogli imati koristi od večernjeg čišćenja. Dr Singh kaže da večernje tuširanje može bolje hidratizovati našu kožu.
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