Da li je bolje tuširati se uveče ili ujutru?

Otprilike dvije trećine ljudi tušira se svaki dan, ali neprestano se vode rasprave o tome trebamo li stati pod tuš ujutro ili naveče.

Dr Jason Sing objavio je video u kojem tvrdi da je večernje tuširanje ipak bolje jer poboljšava kvalitet sna, ispira zagađivače i hidratizira suvu kožu.

“Večernje tuširanje ima više koristi. Jutarnje ima samo jednu prednost, a to je da podstiče bolju higijenu”, rekao je.

Doktor je pojasnio da topli tuš potiče oslobađanje melatonina, hormona koji tijelu govori da je vrijeme za spavanje. To je dokazala meta-analiza 17 studija iz 2019. godine.

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“Noćno tuširanje pomaže isprati cjelodnevnu prljavštinu. Ujutro nismo toliko znojavi i nemamo neugodan miris”, smatra dr Singh.

Oni s a suvom kožom ili stanjima poput akni i ekcema takođe bi mogli imati koristi od večernjeg čišćenja. Dr Singh kaže da večernje tuširanje može bolje hidratizovati našu kožu.

(Indeks)