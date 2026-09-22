Logo

Tiktoker iz BiH Grbzila preminuo u 24. godini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 22:01

Komentari:

1
ТикТокер Омар Грбић
Foto: Screenshot

Društvene mreže preplavile su tužne objave nakon vijesti o smrti mladog TikTokera Omara Grbića, poznatog pod nadimkom Grbzila.

Grbić je preminuo u 24. godini života.

Omar Grbić bio je aktivan na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje je nastupao pod nadimkom Grbzila i imao svoju publiku među korisnicima iz Bosne i Hercegovine.

Njegov profil na ovoj platformi imao je više od 200.000 pratilaca, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Јелена Хрибар Хаџић

Hronika

Uhapšena kćerka šefice podzemlja: Jelena pala u velikoj akciji u BiH

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se prijatelji, poznanici i pratitelji opraštaju od mladog Sarajlije.

Sahrana i ukop Omara Grbića biće obavljeni u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Omar Grbić Grbzila

Komentari (1)

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 76. kolu

3 h

0
Одликовања

Društvo

Odlikovanje ratnim ljekarima i tehničarima Sarajevsko-romanijske regije

4 h

0
Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство

Društvo

Policija upozorava zbog trotineta: Zabranjeno je

8 h

0
Снијег на Влашићу

Društvo

Još jedna planina u BiH zabijelila pod snijegom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Kristina traži mladoženju određenog prezimena: Iza svega stoji luda priča

22

58

Gotovo 70 godina iza istog šanka: Ana i sa 101 godinom radi

22

56

Tropska oluja prešla u uragan pete kategorije: Udari vjetra do 266 kilometara na čas

22

51

Tragedija: Otkriven identitet djevojaka stradalih u BiH

22

48

Bivši pripadnik OVK uhapšen u Sjevernoj Makedoniji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima