Tiktoker iz BiH Grbzila preminuo u 24. godini

Društvene mreže preplavile su tužne objave nakon vijesti o smrti mladog TikTokera Omara Grbića, poznatog pod nadimkom Grbzila.

Grbić je preminuo u 24. godini života.

Omar Grbić bio je aktivan na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje je nastupao pod nadimkom Grbzila i imao svoju publiku među korisnicima iz Bosne i Hercegovine.

Njegov profil na ovoj platformi imao je više od 200.000 pratilaca, prenosi "Radiosarajevo.ba".

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Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se prijatelji, poznanici i pratitelji opraštaju od mladog Sarajlije.

Sahrana i ukop Omara Grbića biće obavljeni u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.