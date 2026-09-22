Tiktoker iz BiH Grbzila preminuo u 24. godini

Autor:ATV redakcija
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Društvene mreže preplavile su tužne objave nakon vijesti o smrti mladog TikTokera Omara Grbića, poznatog pod nadimkom Grbzila.
Grbić je preminuo u 24. godini života.
Omar Grbić bio je aktivan na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje je nastupao pod nadimkom Grbzila i imao svoju publiku među korisnicima iz Bosne i Hercegovine.
Njegov profil na ovoj platformi imao je više od 200.000 pratilaca, prenosi "Radiosarajevo.ba".
Hronika
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Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se prijatelji, poznanici i pratitelji opraštaju od mladog Sarajlije.
Sahrana i ukop Omara Grbića biće obavljeni u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.
Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
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