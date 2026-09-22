Pronađena olupina helikoptera u kojem su stradali pjevač i biznismen

Olupina helikoptera u kojem se nalazio pjevač Rik, a koji je nestao u planinskom području Santa Katarine, pronađena je danas u oblasti Santa Barbare, na području opštine Urubisi.

Prema navodima Vatrogasne službe, pronađeno je pet tijela.

Vatrogasna služba savezne države Santa Katarina potvrdila je smrt pjevača Rika, člana dua Rik end Rener, u padu helikoptera koji je nestao u planinskom području Santa Katarine, na području opštine Urubici.

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Olupina helikoptera pronađena je u utorak ujutru 22. Na mjestu nesreće pronađeno je pet osoba bez znakova života. Služba je potvrdila identitet pjevača, biznismena Bruna Avelara i snimatelj Paula Soareš.

Prema saopštenju kompanije koja je vlasnik letjelice, među poginulima su takođe bili pilot Antonio i kopilot Leopoldo.

Potraga vatrogasaca trajala je tokom cijele noći i u njoj su učestvovali helikopter Arcanjo 03, iz kojeg je uočena olupina, oko 40 vatrogasaca, dva psa za potragu i spasavanje, više od 10 vozila, kao i dronovi sa termalnim sistemom za identifikaciju.

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Prema navodima vatrogasne službe, počinje izvlačenje žrtava, kako bi forenzičari mogli da obave uviđaj i vještačenje.

Ko je bio Rik Solo

Rik Solo imao je 59. godina i iza sebe je ostavio šestoro djece. Do prošle nedjelje nastupao je širom zemlje zajedno sa svojim muzičkim partnerom.

Osim što je bio pjevač, Rik je bio i autor velikih hitova koje su snimali drugi muzički dueti.

Rik, čije je pravo ime Geraldo Antonio de Karvaljo, počeo je da sarađuje sa Renerom Reisom 1986. godine, a prvi album zajedno objavili su 1991. godine. Tokom karijere ovaj duo prodao je više od 10 miliona albuma, a nastupali su u prosjeku na oko 150 koncerata godišnje.

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Bruno Avelar, 41-godišnji biznismen, govornik i influenser, u Brazilu je poznat kao stručnjak za umrežavanje i povezivanje ljudi iz poslovnog svijeta.

Otac dvoje djece iz Belorizontea, glavnog grada brazilske savezne države Minas Žerais, prema dostupnim informacijama radio je i u Velikoj Britaniji, Portugalu i Španiji, a jedno vrijeme je sa porodicom živio i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima lokalnih medija, Avelar je zvanični voditelj humanitarnih aukcija Instituta Nejmar Žunior, a sa brazilskim fudbalerom Nejmarom ima blizak odnos.