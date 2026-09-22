Tramp podržava zabranu izvoza dizela

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da podržava zamisao da se zabrani izvoz dizela.

"Rekao sam da ne treba da izvozimo dizel, kojeg proizvodimo u velikim količinama", rekao je Tramp pred susret sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

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Tramp je naveo da će sa Zelenskim razgovarati o ukrajinskim napadima na ruske rafinerije, navodeći da pričinjavaju veliku štetu Rusima ali utiču i na cijele dizela.

Američki ministar finansija Skot Besent, koji je uz Trampa bio na istom sastanku, navodi da administracija razmatra da li je izvodivo uvođenje slične zabrane izvoza dizela i da li bi potpuna ili djelimična zabrana funkcionisala.

(Srna)