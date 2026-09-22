Tramp podržava zabranu izvoza dizela

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da podržava zamisao da se zabrani izvoz dizela.
"Rekao sam da ne treba da izvozimo dizel, kojeg proizvodimo u velikim količinama", rekao je Tramp pred susret sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.
Republika Srpska
Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja
Tramp je naveo da će sa Zelenskim razgovarati o ukrajinskim napadima na ruske rafinerije, navodeći da pričinjavaju veliku štetu Rusima ali utiču i na cijele dizela.
Američki ministar finansija Skot Besent, koji je uz Trampa bio na istom sastanku, navodi da administracija razmatra da li je izvodivo uvođenje slične zabrane izvoza dizela i da li bi potpuna ili djelimična zabrana funkcionisala.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
02
22
58
22
56
22
51
22
48
Trenutno na programu