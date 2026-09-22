Evropa se dijeli na dva dijela: Dramatična prognoza

Naime, hladan vazduh polarnog porijekla proširiće se duboko u istočnu Evropu, a kako se hladni front bude spuštao ka jugu, maksimalne dnevne temperature u pogođenim područjima pašće za 10 do 15 stepeni u odnosu na nedavne sezonske prosjeke, navodi "Sever Veder Jurop".

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Kako se polarna vazdušna masa bude zadržavala, vedro nebo tokom noći i slabiji vjetrovi omogućiće pojavu prvog jutarnjeg mraza u nizijama od baltičkih zemalja pa sve do centralnog Balkana.

U višim predelima Karpata i potencijalno sjevernog Balkana moguće su i prve značajnije snježne padavine na većim nadmorskim visinama ove jeseni. Iako će prodor hladnog vazduha trajati samo do sredine nedjelje, biće značajan za drugu polovinu septembra.

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Snažan greben visokog pritiska u višim slojevima atmosfere iznad zapadne i jugozapadne Evrope ove nedjelje se širi ka sjevernoj Evropi, dok se nad Skandinavijom razvija anticiklon. Veliki talas u višim slojevima atmosfere u utorak će početi da se širi ka istočnoj Evropi, a sredinom nedjelje ka jugu, dostižući južni Balkan i Tursku. Strujanje će uspostaviti meridionalni obrazac, donoseći hladnu vazdušnu masu nad većinu istočne Evrope i Balkana.

Pri tlu će se područje visokog pritiska, povezano sa snažnim blokirajućim anticiklonom na zapadu, proširiti ka Skandinaviji i srednjoj Evropi, dok se iznad istočne Evrope budu pojavljivali prodori hladnog vazduha.

To će omogućiti širenje meridionalnog strujanja iznad istočne Evrope, uključujući istočne dijelove srednje Evrope i cijelo Balkansko poluostrvo. U utorak će se široko područje hladnog vazduha proširiti iznad Balkanskog poluostrva, a u srijedu će dostići Grčku i Egejsko more, prije nego što se tokom srijede i četvrtka proširi ka području Crnog mora i ostatku Turske.

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Temperature će biti oko 6 do 10 stepeni niže od uobičajenih za kraj septembra, što je prilično značajno nakon nedavnog perioda dugotrajnog toplog vremena.

Evropa će biti podijeljena na dvije polovine, budući da će se na zapadu zadržati greben sa temperaturama višim od uobičajenih. U srijedu će temperaturne anomalije biti najizraženije u Bugarskoj i Grčkoj, a naročito u Turskoj, gdje će na zapadu zemlje temperature biti 12 do 16 stepeni niže od uobičajenih.

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Kako se jezgro hladnog talasa u višim slojevima atmosfere sredinom nedjelje bude premještalo ka južnom Balkanu, temperature će iza njega postepeno početi da rastu, dok će se greben iz zapadne Evrope krajem ove nedjelje ponovo početi širiti ka srednjoj Evropi, navodi "Sever Veder Jurop".