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Jedna greška tokom jeseni može potpuno uništiti sobne biljke

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22.09.2026 19:51

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Једна грешка током јесени може потпуно уништити собне биљке
Foto: Pexels

Na prelazu iz ljeta u jesen sobne biljke traže drugačiju njegu, a većina nas to i ne primjeti, pa nastavlja po starom. Tu počinje najveća greška zbog koje sobne biljke venu, i to baš u septembru.

Zalivanje po ljetnom ritmu je greška zbog koje biljke venu

Botaničarka Linsdej Pangborn kaže da je najveća greška u ovom periodu to što ljudi nastavljaju da zalivaju biljke onako kako su to radili tokom ljeta.

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Ona navodi da sobnom cvijeću ne treba ni približno toliko vode koliko mislimo, naročito tokom jeseni i zime, kada dani postaju kraći, a rast se usporava.

Pretjerano zalivanje najčešće završi truljenjem korijena, jer biljka ne može da dobije dovoljno vazduha. Ako niste sigurni da li da zalijete ili ne, botaničarka savjetuje mali test.

"Gurnite prst u zemlju na dubinu između dva i sedam centimetara. Ako pod prstom osjetite vlagu, tad biljku nije potrebno zalivati. Ukoliko ustanovite da je zemlja suva, sipajte vode dok ne počne da curi iz rupe na dnu saksije. Samo pazite da na kraju u tacni ne ostane vode, prospite je", savjetuje ona.

Zašto đubrivo od jeseni samo odmaže vašim biljkama

Dolaskom hladnijih dana biljke ulaze u fazu mirovanja, pa nema potrebe da ih dodatno đubrite.

"Pustite ih neka se zimi odmaraju, to im je važno", napominje Pangborn.

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Saksije koje ste tokom toplih dana držali napolju, na terasi ili u dvorištu, vrijeme je da vratite u kuću.

"Biljke je potrebno unijeti prije nego što se noćne temperature spuste ispod 12 stepeni Celzijusa. Kad ih unesete, očistite ih od uvelog lišća, suvih grančica i svih drugih stvari koje se nalaze na zemlji oko njih ili na njima samima. Prije nego što ih unesete u kuću, potrebno je da provjerite i da li su ih napale neke štetočine", objašnjava botaničarka.

Vlaga je važna u hladnijem dijelu godine

Od insekata i štetočina biljke očistite dok su još napolju, tako što ćete ih poprskati sredstvima za tu namjenu.

Ljeti ne morate da brinete o vlažnosti vazduha, ali kad krene sezona grijanja, tu se priča mijenja. Radijatori isuše vazduh začas, pa listovi počnu da smeđe po ivicama iako zemlja nije suva.

To je čest razlog zbog kog sobne biljke počnu da venu. Zato je važno da vlagu držite na nivou tokom cijele zime.

"Većina sobnih biljaka su tropske biljke i vole vlagu. Predlažem da posegnete za ovlaživačima vazduha. Možete i na veću tacnu staviti kamenčiće, sipati malo vode i staviti saksiju da stoji iznad toga, ali da ne dodiruje vodu. Voda će polako isparavati i povećavati nivo vlage oko biljke. Kamenčići služe tome da biljku drže iznad površine vode", objasnila je.

Александра Пријовић

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Tuširanje lišća i mjesto uz prozor

Povremeno "istuširajte" sobne biljke kako biste sprali prašinu sa lišća. Obratite pažnju i na to kako sunčevi zraci padaju na biljku tokom dana, jer i pogrešno mjesto može biti uzrok zbog kog biljka vene.

"Na primjer, ako se biljka nalazi blizu prozora, u sjenci drveta, sunčevi zraci će biti jači kad lišće s drveta opadne, pa je u tom slučaju potrebno biljku pomjeriti na drugo mjesto kako joj sunce ne bi spalilo lišće", ističe botaničarka.

(SuperŽena)

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