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Poznati tiktoker preminuo u 24. godini

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22.09.2026 20:28

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Познати тиктокер преминуо у 24. години
Foto: Pixabay

Popularni tiktoker, Omar Othmani Grbić, preminuo je u subotu, 19. septembra, u 24. godini.

Omar je bio internet zvijezda, a na društvenoj mreži TikTok pratilo ga je preko 235.000 ljudi.

Društvene mreže preplavile su tužne objave o smrti mladog tiktokera, poznatog pod nadimkom Grbzilla.

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Sahrana Omara Grbića biće obavljena u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

(Telegraf.rs)

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preminuo Omar Othmani Grbić

TikTok

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