Poznati tiktoker preminuo u 24. godini

Autor:ATV redakcija
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Popularni tiktoker, Omar Othmani Grbić, preminuo je u subotu, 19. septembra, u 24. godini.
Omar je bio internet zvijezda, a na društvenoj mreži TikTok pratilo ga je preko 235.000 ljudi.
Društvene mreže preplavile su tužne objave o smrti mladog tiktokera, poznatog pod nadimkom Grbzilla.
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Sahrana Omara Grbića biće obavljena u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.
Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
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