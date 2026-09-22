Poznati tiktoker preminuo u 24. godini

Popularni tiktoker, Omar Othmani Grbić, preminuo je u subotu, 19. septembra, u 24. godini.

Omar je bio internet zvijezda, a na društvenoj mreži TikTok pratilo ga je preko 235.000 ljudi.

Društvene mreže preplavile su tužne objave o smrti mladog tiktokera, poznatog pod nadimkom Grbzilla.

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Sahrana Omara Grbića biće obavljena u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

(Telegraf.rs)