Čarlsova rečenica dovela princezu Dajanu do bulimije: Postao je okidač za njenu tešku borbu

Princeza Dajana je tvrdila da je komentar tadašnjeg princa Čarlsa poslije veridbe bio okidač za njenu dugogodišnju borbu sa bulimijom.

Nova knjiga Čarlsa Spensera, brata princeze Dajane, ponovo je otvorila bolne teme iz života pokojne princeze.

U memoarima "Swan Song: Diana, My Sister" on govori o njenom braku, odnosu sa tadašnjim princom Čarlsom, ali i o događajima koji su uslijedili nakon njene smrti.

Jedan od najpotresnijih dijelova odnosi se na Dajaninu dugogodišnju borbu sa bulimijom. Prema Spenserovim navodima, nekoliko dana nakon objave veridbe, Čarls je stavio ruku oko njenog struka i prokomentarisao da se "malo ugojila".

Njegov brat tvrdi da je Dajana taj komentar veoma teško podnijela.

Dajana je o svojoj borbi govorila javno

O problemima sa poremećajem ishrane Dajana je govorila još početkom devedesetih, u biografiji Endrjua Mortona.

Tada je navela da je bulimija počela ubrzo nakon vjeridbe i povezala njen početak sa komentarom budućeg supruga o njenom izgledu.

Kasnije je upravo taj trenutak često opisivan kao mogući okidač za njene probleme.

Njene fizičke promjene bile su primjetne

Dizajnerka Dajanine vjenčanice, Elizabet Emanuel, ranije je govorila da se princezin struk tokom priprema za vjenčanje značajno smanjio.

Taj podatak često se navodi kada se govori o promjenama kroz koje je Dajana prolazila u tom periodu.

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Princeza je kasnije otvoreno pričala o tome koliko joj je vremena bilo potrebno da se izbori sa bulimijom, čime je pomogla da se o poremećajima ishrane govori otvorenije.

Memoari ponovo izazvali reakcije

Spenser u knjizi iznosi i druge tvrdnje o odnosu svoje sestre i tadašnjeg princa Čarlsa, kao i o njegovom ponašanju nakon Dajanine smrti.

Bakingemska palata reagovala je na pojedine navode, uz poruku da bol zbog gubitka bliske osobe može uticati na sjećanja i način na koji se događaji iz prošlosti doživljavaju.

Gotovo tri decenije nakon Dajanine smrti, priča o njenom životu ponovo je u centru pažnje. Ovoga puta, njena borba sa bulimijom i odnos sa Čarlsom ponovo su pokrenuli pitanja o događajima koji su obilježili jedan od najpoznatijih kraljevskih brakova.

(informer)