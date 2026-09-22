Dženifer Ekart pronađena mrtva u svom domu

Dženifer Ekart, bivša producentkinja američkih televizijskih kanala kanala Fox News i Fox Business, pronađena je mrtva u svom domu na Floridi. Imala je 36 godina.

Prema navodima američkih medija, Ekart je pronađena u subotu ujutru, 19. septembra, u svom domu u Hob Soundu na Floridi. Nadležni su potvrdili za TMZ da je riječ o samoubistvu.

Dženifer je javnosti bila poznata i po tome što je 2020. godine podnijela tužbu protiv tadašnjeg voditelja Foks Njusa Eda Henrija, kog je optužila za seksualni napad. Ona je tvrdila da ju je napao dok su oboje radili na ovoj televiziji i da je strahovala da bi to moglo da ugrozi njenu karijeru.

Henri je negirao njene optužbe i tvrdio da je njihov odnos bio sporazuman. Foks Njus ga je otpustio u julu 2020. godine, nakon što je televizija dobila pritužbu i sprovela internu istragu.

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Sudski postupak između Ekart i Henrija trajao je godinama, a njih dvoje su se na kraju nagodili. Dženifer je istovremeno tužila i Fox News, tvrdeći da televizija nije preduzela odgovarajuće mere kako bi je zaštitila. Taj dio njene tužbe kasnije je odbačen, a odluku je 2025. godine potvrdio i savezni žalbeni sud.

Ekart je nakon svega javno govorila o periodu kroz koji je prolazila, navodeći da je dok je radila na televiziji bila "paralizovana od straha".

Pored rada u medijima, Dženifer je pokrenula i projekat "The Reinvented Project", kao i podkast u kojem je govorila o ličnim iskustvima i promjenama kroz koje je prošla.

Njena smrt u 36. godini potresla je ljude koji su je poznavali, dok su američki mediji vijest o njenoj smrti objavili u ponedjeljak.

Podsjetimo, Dženifer Ekart radila je sedam godina u kompaniji Foks, gdje je bila producentkinja na Fox Businessu.

(telegraf)