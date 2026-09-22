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"Volvo" oduzet od nesavjesnog Banjalučanina

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22.09.2026 10:07

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Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su oko 16 časova u Banjaluci kontrolisali putničko vozilo marke „volvo“, kojim je upravljalo lice S.N. iz Banjaluke.

Kontrolom je utvrđeno da S.N. upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje, dok je testiranjem na prisustvo opojnih droga utvrđeno prisustvo kokaina u organizmu.

Provjerama je utvrđeno da je S.N. višestruki povratnik u činjenju prekršaja i da u Registru novčanih kazni ima evidentiran dug od oko 11.409 KM.

Zbog navedenih prekršaja i bojazni da će nastaviti sa njihovim činjenjem, od S.N. je oduzeto vozilo.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenja za prekršaje, a protiv S.N. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz članova 42a. i 184. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

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oduzeto vozilo

Banjaluka

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