"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

Nekadašnji prvi pik NBA drafta, Kvame Braun, žestoko je kritikovao Lebrona Džejmsa, tvrdeći da njegova prisutnost negativno utiče na razvoj igrača koji se nalaze u njegovom okruženju.

Braun je posebno izdvojio Daltona Knehta, za čiji zastoj u razvoju, između ostalog, krivi i činjenicu da je Lebronov sin Broni bio dio Los Anđeles Lejkersa.

"Mislio sam da je Lebron običan pojedinac, a onda sam shvatio da je deo grupe. Lebron je mašina. On je marketinška mašina. On nije pojedinac", rekao je Braun gostujući u emisiji „The Basketball Show HQ“.

"Kada se suprotstavite mašini, ona proizvodi toksičan otpad. Nešto što je napravljeno da izgleda dobro uništava stvari oko sebe."

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Braun je kao primjere naveo Rasela Vestbruka i Knehta, tvrdeći da su njihove karijere trpjele zbog Lebronovog uticaja.

"Ako pogledate karijere koje je uništio – Vestbruk, sve razne stvari i prije nego što je počeo... Imate Daltona Knehta, koji zbog njegovog sina nije dobio priliku da se razvija", dodao je Braun.

Kneht je izabran kao 17. pik na draftu 2024. godine, ali do sada nije uspio da se razvije u igrača kakvom su se Lejkersi nadali. U međuvremenu je postao jedan od igrača koji se najčešće pominju u kontekstu potencijalne razmjene.

Braun se potom osvrnuo i na Lebronov novi klub – Filadelfiju Seventisiksers.

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Posebno je pomenuo mladog Vi Džej Edžkomba, kao i Džoela Embida, smatrajući da bi i oni mogli da osjete posljedice Lebronovog dolaska.

"Kada ga vidim da odlazi negdje, pomislim: 'Dobro, želim da znam kojem igraču će morati da se oduzme nešto da bi ova mašina i dalje izgledala onako kako treba'", rekao je Braun.

"A sada znamo da je to Vi Džej Edžkomb i da će to biti Džoel Embid. Ako Embid ne odigra 70 ili 65 utakmica i ne osvoje šampionat, biće Edžkomb ili Embid", dodao je.

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Lebron Džejms je ovog ljeta prešao u Filadelfiju, nakon što je završio višegodišnji period u Lejkersima. Potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan oko osam miliona dolara.

Ostaje da se vidi da li će se Braunova predviđanja obistiniti, ali njegove tvrdnje već su izazvale veliku pažnju javnosti.