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Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj školi "Pale"

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22.09.2026 10:48

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Руска амбасада донирала опрему Основној школи "Пале"

Osnovna škola "Pale" dobila je od ruske Ambasade u BiH laptope koji će biti korišteni za potrebe nastave i vannastavnih aktivnosti.

Donacija je uručena predstavnicima paljanske škole tokom susreta sa ruskim diplomatama u Višegradu.

Osim laptopa, uručeni su i projektori i udžbenici, s ciljem podrške nastavi ruskog jezika i obrazovanju.

Iz Osnovne škole "Pale" zahvalili su Ambasadi Ruske Federacije za pažnju i podršku, ističući značaj ovakvih susreta za njegovanje prijateljstva i bliskosti dva naroda.

Opremu i nastavna sredstva za izučavanje ruskog jezika dobile su i srednje škole sa područja Sokoca, Čajniča i Višegrada, prenosi Srna.

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Rusija

osnovna škola

Pale

Ruska ambasada u BiH

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