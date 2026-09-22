Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj školi "Pale"

Osnovna škola "Pale" dobila je od ruske Ambasade u BiH laptope koji će biti korišteni za potrebe nastave i vannastavnih aktivnosti.

Donacija je uručena predstavnicima paljanske škole tokom susreta sa ruskim diplomatama u Višegradu.

Osim laptopa, uručeni su i projektori i udžbenici, s ciljem podrške nastavi ruskog jezika i obrazovanju.

Iz Osnovne škole "Pale" zahvalili su Ambasadi Ruske Federacije za pažnju i podršku, ističući značaj ovakvih susreta za njegovanje prijateljstva i bliskosti dva naroda.

Opremu i nastavna sredstva za izučavanje ruskog jezika dobile su i srednje škole sa područja Sokoca, Čajniča i Višegrada, prenosi Srna.