Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj školi "Pale"

Autor:ATV redakcija
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Osnovna škola "Pale" dobila je od ruske Ambasade u BiH laptope koji će biti korišteni za potrebe nastave i vannastavnih aktivnosti.
Donacija je uručena predstavnicima paljanske škole tokom susreta sa ruskim diplomatama u Višegradu.
Osim laptopa, uručeni su i projektori i udžbenici, s ciljem podrške nastavi ruskog jezika i obrazovanju.
Iz Osnovne škole "Pale" zahvalili su Ambasadi Ruske Federacije za pažnju i podršku, ističući značaj ovakvih susreta za njegovanje prijateljstva i bliskosti dva naroda.
Opremu i nastavna sredstva za izučavanje ruskog jezika dobile su i srednje škole sa područja Sokoca, Čajniča i Višegrada, prenosi Srna.
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