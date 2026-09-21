"Banjaluka da bude glavni grad, a Pale prestonica"

Ključne političke aktivnosti i borba za stvaranje i opstanak Republike Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima odvijali su se u Palama od 1991. do 1996. godine i zato ta lokana zajednica treba da bude prestonica Srpske.

Banjaluka se, sasvim logično, nametnula kao glavni grad i to i treba da bude, smatraju u Asocijaciji „Stvaraoci Republike Srpske“. Zato će od novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske tražiti promjenu Ustava.

"Mislimo da su se na Palama dešavale sve bitne stvari, vezano oko stvaranja Republike Srpske, a da se vidi da je u ovom sadašnjem vremenu Banjaluka izrasla u glavni grad, što našim Ustavom nije tako odrađeno i mi predlažemo da se u izmjenu ustava stavi da je Banjaluka glavni grad, a da se Pale, kao ratni glavni grad proglase prestonicom Republike Srpske", rekao je predsjednik Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić.

Iz banjalučke Gradske uprave tu inicijativu danas nisu htjeli komentarisati. U Palama je podržavaju. Smatraju da ta lokalna zajednica, u kojoj je stvarana Srpska, to i te kako zaslužuje.

"Ono što bih ja zahtijevao i zamolio Asocijaciju to je da u taj prijedlog Zakona stave da prestonica ima neke benefite od Vlade Republike Srpske, a to je 0,01 posto da se izdvaja za prestonicu Vlade Republike Srpske", kazao je načelnik opštine Pale Dejan Kojić.

Republika Srpska je formirana na području tadašnjeg Sarajeva, kasnije Srpskog, a danas Istočnog Sarajeva. Pale su jedna od opština u sastavu Istočnog Sarajeva, pa bi bilo logično da taj grad bude prestonica Srpske, a da sjedište bude u Palama, stav je Ljubiše Ćosića.

"Nemamo mi pravo da kažemo da je to samo Pale, a da ne pomenemo Istočno Sarajevo. Imajući u vidu da su Pale opština u sastavu Istočnog Sarajeva, ja svakako podržavam da je to prestona opština u sastavu prestonice koja se zove Istočno Sarajevo", rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

"Mi to tako prestavljamo i govorimo i nikakav problem nije, samo da se uđe u proceduru. Moj odgovor je da to tako i jeste", naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ako bi se ta inicijativa usvojila, neophodno je definisati i nadležnosti glavnog grada i prestonice, objašnjava profesor ustavnog prava. Usvajanjem bi se doprinijelo valorizaciji doprinosa dva područja u ratu i u miru.

"Ja ću kao konstitucionalista iskazati jednu inicijativu, da bi to bilo dobro učiniti jednim referendumom, čime će se dobiti puna saglasnost, a i konsenzus onih koji se u demokratskim uslovima nalaze pod Ustavom kao najvišim aktom jedne moderne države", istakao je profesor ustavnog prava Mile Dmičić.

U sadašnjem Ustavu Republike Srpske stoji da je glavni grad Srpske Sarajevo. Naši sagovornici objašnjavaju da je to, zapravo, današnje Istočno Sarajevo, jer kada je Ustav nastajao mislilo se na srpski grad Sarajevo, koje je kroz istoriju mijenjalo naziv.