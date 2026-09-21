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Naučnici iz Rusije razvili uređaj koji uklanja 99 odsto prašine

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21.09.2026 20:09

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Задивљујућа апстрактна слика са честицама прашине које лебде на тамној позадини, стварајући магичну атмосферу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Naučnici Volgogradskog državnog tehničkog univerziteta i Tjumenskog industrijskog univerziteta u Rusiji razvili su energetski efikasan sistem za prečišćavanje vazduha koji, prema rezultatima višegodišnjih ispitivanja, uklanja oko 99 odsto sitne i krupne prašine.

Kako navode istraživači, novi uređaj troši manje električne energije i proizvodi manje buke u poređenju sa većinom komercijalnih sistema za prečišćavanje vazduha, prenose RIA Novosti.

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Oko dvije trećine čestica prašine u vazduhu ima prečnik između 2,5 i pet mikrometara. Za njihovo uklanjanje iz vazduha savremeni klima-uređaji često koriste velike brzine strujanja i vrtloženja vazduha, što može biti jedan od uzroka buke.

Nova tehnologija koristi princip sličan prirodnom vrtlogu. Spoljašnji vazduh prolazi kroz usmjerivač sa lopaticama nagnutim pod uglom od 35 stepeni, nakon čega ulazi u konus sa rešetkastim otvorima. Teže čestice prašine usmjeravaju se ka zidovima i završavaju u sabirnom dijelu uređaja.

Prečišćeni vazduh potom prolazi kroz sorpcione filtere na bazi zeolita i šungita i kroz difuzore ulazi u prostoriju, pri čemu se ponovo vrtloži.

Istraživači navode da sistem ne zahtijeva skupo održavanje, već samo periodično uklanjanje prikupljene prašine pomoću kućnog usisivača.

Posebna prednost sistema, prema autorima, jeste smanjenje promaje. Vrtložni tok vazduha omogućava postepeno smanjenje njegove brzine u zoni boravka na oko 0,15 metara u sekundi, što je u okviru propisanih vrijednosti za stambene prostorije. Istovremeno se temperatura dovodnog vazduha približava temperaturi u prostoriji.

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Jedan od autora istraživanja, profesor Valerij Azarov, naveo je da je problem prečišćavanja vazduha od sitne prašine posebno izražen na nižim spratovima zgrada, gdje je veće zagađenje česticama koje dolaze sa fasada.

Istraživači planiraju da u budućnosti prilagode konstrukciju za nove tipove klima-uređaja namijenjene različitim klimatskim uslovima i uklanjanju drugih zagađivača, uključujući isparljiva organska jedinjenja.

(Tanjug)

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