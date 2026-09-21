Prvi put imamo dokaz: Pronađen skelet osobe kažnjene na najbrutalniji način

U srednjovekovnoj Kini vlasti su koristile mnoge kreativne načine da kazne ljude. Vrlo često su metode bile brutalne, ali osmišljene i da ih obilježe za cijeli život.

Jedan od najbrutalnijih načina kažnjavanja spominje se u istorijskim izvorima, a to je odsecanje nosa. Međutim, nijedan arheolog u Kini nije do sada pronašao skelet koji dokazuje da je ovakva kazna zaista i sprovođenja.

To se sada promenilo. Naučnici su otkrili skelet žene koja je živjela prije oko 700 godina, piše Phys.org.

Njeni ostaci iskopani su sa groblja Sanžijuan u provinciji Henan 2019. Pronađena je sa licem okrenutim nadole, što je praksa ponekad korišćenja za kriminalce. Na njenoj lobanji bila je primjetna šteta i to na mjestu gdje bi trebalo da je nos.

Od 213 grobova na ovom nalazištu, ona je bila jedina sahranjena na taj način i sa takvim oštećenjima na licu. Zbog toga je tim koji je predvodio Javej Žou sa Univerziteta u Žengžou riješio da otkrije zašto.

Tragovi iz groba

Da bi riješili misteriju istraživači su prvo morali da utvrde ko je bila ta osoba i kada je živjela. Fizička analiza njene lobanje i karličnih kostiju pokazala je da je bila žena stara između 40 i 45 godina kada je umrla. Datiranje radioaktivnim ugljenikom kosti desne noge smjestilo je njene ostatke između 1298. i 1404. godine, što obuhvata kasni period dinastije Juan i rani period dinastije Ming.

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Zatim je tim podvrgao njenu lobanju CT skeneru kako bi stvorio slike visoke rezolucije njene nosne šupljine.

Snimci su pokazali da su dio nosnih kostiju i nekoliko delikatnih struktura unutar nosa bili odsečeni. Nije bilo drugih znakova preloma ili zarastanja na okolnim kostima lica, dok su prednji zubi bili neoštećeni. Ovo potencijalno isključuje nesreću ili težak pad, kod kojih bi se očekivale povrede lica. Oštećenje je ukazivalo na namjerno sječenje.

- Najverovatniji razlog za deformitet središnjeg dela lica bila je kaznena amputacija nosa - pišu naučnici u Journal of Archaeological Science: Reports.

Ali na snimcima je bilo još nečega.

Zarastanje rane

Autori studije su primjetili da je oštećena kost zarasla i da je došlo do rasta nove kosti oko dijelova nosnog otvora. Ovo opsežno zarastanje sugeriše da je žena preživjela nekoliko godina nakon što joj je nos odsječen.

- Briga o pacijentu nakon procedure omogućila je pojedincu da preživi godinama - navode istraživači.

Dakle, ko je bila ova žena? Iako tim ne zna njen tačan identitet, hemijska analiza njenih kostiju otkrila je jednostavnu ishranu zasnovanu na prosu i relativno siromašnu životinjskim proteinima, što sugeriše da je vjerovatno bila obična građanka, a ne pripadnica bogate elite.