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Troje maloljetnika povrijeđeno u nesrećama u Bratuncu

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21.09.2026 10:57

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Troje maloljetnika povrijeđeno je u dvije saobraćajne nesreće koje su se juče dogodile na području opštine Bratunac.

Prva nesreća se dogodila oko 14.55 časova kada je na lokalnom putu došlo do sudara skutera i automobila ”škoda”.

”U nezgodi su učestvovali skuter na kojem su bila dva maloljetnika i automobil ”škoda” kojim je upravljao R.A. Maloljetnici su prevezeni u JZU Bolnica Zvornik gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede”, saopštila je PU Zvornik.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Bratunac, a tačne okolnosti i uzrok nesreće nisu saopšteni. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac i u toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja.

Druga nezgoda se dogodila juče oko 19.30 časova u Konjević Polju, na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica.

”U nezgodi je učestvovao automobil ”pasat” za čijim volanom je bio S.Đ. iz Bijeljine. S njim su se vozila dva maloljetnika. Jednom je ukazana ljekarska pomoć i upućen je na dalje liječenje u JZU Bolnica Zvornik”, navode u poliijici.

Dodaju da će protiv vozača S.Đ. biti podnesen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

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Saobraćajna nezgoda

povrijeđen maloljetnik

Bratunac

sudar

Saobraćajna nesreća

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