Dvoje povrijeđenih u napadu na tanker

Najmanje dvoje ljudi povrijeđeno je kada je projektil pogodio tanker koji je prolazio kroz Ormuski moreuz, saopšteno je iz Britanske uprave za pomorsku trgovinu.

U saopštenju se navodi da su lakše povrijeđena dva člana posade, te da je tanker nastavio da plovi prema ciljanoj luci, prenio je Rojters.

Za sada nije poznato odakle je ispaljen projektil, prenosi Srna.