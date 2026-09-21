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Kraus i Tufegdžić: Odbacujemo svako veličanje OVK i upotrebu simbola „velike Albanije“

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21.09.2026 12:38

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Краус и Туфегџић: Одбацујемо свако величање ОВК и употребу симбола „велике Албаније“

Nacionalističkim teritorijalnim fantazijama i veličanju oružanih grupa nema mjesta u Beču, poručili su šef poslaničkog kluba Slobodarske partije Austrije (FPO) u bečkoj skupštini Maksimilijan Kraus i poslanik Ilija Tufegdžić povodom protesta albanske dijaspore u glavnom gradu Austrije zbog presude vođama OVK.

„Sloboda okupljanja je dragocjena vrijednost. Međutim, ono što odlučno odbacujemo jeste veličanje simbola OVK, upotreba simbola koji predstavljaju takozvanu ’veliku Albaniju’ i uzvikivanje pratećih nacionalističkih parola u samom centru Beča“, naglasili su Kraus i Tufegdžić u saopštenju.

Oni posebno kritikuju činjenicu da su tokom skupa na Heldenplacu, pored albanskih i kosovskih zastava, bile istaknute zastave OVK i zastave sa likovima bivših vođa OVK koji su osuđeni u Hagu.

„Prema izvještajima medija, mogle su se vidjeti i zastave sa motivom ’velike Albanije’, a čule su se i parole. Nacionalističke teritorijalne fantazije i veličanje oružanih grupa nemaju mjesta u Beču. Svako ko protestuje u Austriji ima pravo da kritikuje sudsku presudu. Međutim, to pravo prestaje tamo gdje se zastrašuju druge etničke grupe, veličaju istorijski sukobi ili šire ekstremističke i iredentističke poruke“, poručili su Kraus i Tufegdžić.

Istakli su da se sudska presuda može kritikovati, ali da se žrtve ratnih zločina ne smiju ismijavati niti zaboraviti.

„Upravo zato očekujemo da se sve političke i društvene snage u Beču jasno distanciraju od veličanja nasilja i fantastičnih teritorijalnih pretenzija. Beč ne smije postati pozornica za uvezene etničke sukobe. Svako ko ovdje živi i protestuje trebalo bi da može slobodno da iznese svoje mišljenje – ali se istovremeno moraju poštovati demokratski pravni poredak, ljudsko dostojanstvo i miran suživot svih stanovnika Beča“, naglasili su Kraus i Tufegdžić.

Hašim Tači i Jakup Krasnići 16. septembra osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18 godina, a Redžep Seljimi na 13 godina zbog ratnih zločina.

Sud ih je proglasio krivično odgovornim, između ostalog, za ratne zločine koji uključuju proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistva, dok su istovremeno oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti.

Albanci iz Austrije okupili su se u centru Beča kako bi izrazili protest zbog presude Specijalizovanih vijeća u Hagu četvorici vođa OVK.

Na Heldenplacu, između sjedišta OEBS-a i zgrade austrijske vlade i predsjednika Austrije, dominirale su albanske i zastave OVK, kao i zastave Kosova i one sa likovima Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, ali i osnivača OVK Adema Jašarija.

Bile su istaknute zastave „velike Albanije“, a okupljeni su pjevali o „velikoj Albaniji od Tirane do Bujanovca“.

(NitNews.at)

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