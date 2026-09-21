Gugl kažnjen sa 403 miliona evra: Zbog ovoga su ga teretili godinama

Irska Komisija za zaštitu podataka kaznila je Gugl sa 403 miliona evra zbog načina na koji je kompanija obrađivala podatke o lokaciji korisnika, objavio je danas irski regulator.

Kazna je rezultat višegodišnje istrage protiv kompanije "Google Ireland", evropske podružnice Alfabeta. Istraga je bila usmjerena na zakonitost obrade podataka o lokaciji, kao i na pitanje da li je Gugl korisnicima dovoljno jasno objasnio kako i zašto obrađuje te podatke.

Istraga pokrenuta još 2020. godine

DPC je istragu pokrenuo u februaru 2020. godine, nakon što je primio više pritužbi organizacija za zaštitu potrošača iz zemalja EU.

Regulator je tada naveo da želi da utvrdi ima li Gugl valjan pravni osnov za obradu podataka o lokaciji korisnika te ispunjava li obaveze transparentnosti propisane Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Podaci o lokaciji prema GDPR-u spadaju među lične podatke jer mogu biti povezani sa identifikovanom ili prepoznatljivom osobom.

Irski DPC jedan je od ključnih evropskih regulatora za velike tehnološke kompanije koje imaju evropska sjedišta u Irskoj.

Protiv Gugla je posljednjih godina vodio više postupaka povezanih sa zaštitom ličnih podataka.

(Indeks)