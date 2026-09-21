Logo

Gugl kažnjen sa 403 miliona evra: Zbog ovoga su ga teretili godinama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 11:44

Komentari:

0
Гугл претраживач претрага интернет
Foto: Pexel/Allen Boguslavsky

Irska Komisija za zaštitu podataka kaznila je Gugl sa 403 miliona evra zbog načina na koji je kompanija obrađivala podatke o lokaciji korisnika, objavio je danas irski regulator.

Kazna je rezultat višegodišnje istrage protiv kompanije "Google Ireland", evropske podružnice Alfabeta. Istraga je bila usmjerena na zakonitost obrade podataka o lokaciji, kao i na pitanje da li je Gugl korisnicima dovoljno jasno objasnio kako i zašto obrađuje te podatke.

Istraga pokrenuta još 2020. godine

DPC je istragu pokrenuo u februaru 2020. godine, nakon što je primio više pritužbi organizacija za zaštitu potrošača iz zemalja EU.

Regulator je tada naveo da želi da utvrdi ima li Gugl valjan pravni osnov za obradu podataka o lokaciji korisnika te ispunjava li obaveze transparentnosti propisane Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Podaci o lokaciji prema GDPR-u spadaju među lične podatke jer mogu biti povezani sa identifikovanom ili prepoznatljivom osobom.

Irski DPC jedan je od ključnih evropskih regulatora za velike tehnološke kompanije koje imaju evropska sjedišta u Irskoj.

Protiv Gugla je posljednjih godina vodio više postupaka povezanih sa zaštitom ličnih podataka.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gugl

Kazna

Irska

Kompanija

istraga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.

Svijet

Kasne letovi u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj

3 h

0
Вјештачка интелигенција интернет друштвене мреже подаци

Svijet

Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

3 h

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Svijet

"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

3 h

0
Узнемирујући снимак кружи мрежама: Велики теретни брод ударио у кинеске рибаре

Svijet

Uznemirujući snimak kruži mrežama: Veliki teretni brod udario u kineske ribare

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

52

Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

14

48

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Tursku

14

46

Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

14

45

Klinca ugrizla zmija dok je pokušao da je uhvati, nije mu prvi put

14

43

U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima