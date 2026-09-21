Dodik: Srpska ne smije da prihvati da ono što je nastalo nasiljem postane stalno

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sve nametnute reforme i rješenja moraju biti odbačeni kako bismo se na nivou BiH dogovorili o onome što je moguće, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Republika Srpska ne smije da prihvati da ono što je nastalo nasiljem postane stalno. Prije dvije godine smo bili proganjani, spremali su kazamate za nas, a za to izgubljeno vrijeme mogli smo da napravimo neki dogovor", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Sve nametnute reforme i rješenja moraju biti odbačeni kako bismo se na nivou BiH dogovorili o onome što je moguće. Republika Srpska ne smije da prihvati da ono što je nastalo nasiljem postane stalno. Prije dvije godine smo bili proganjani, spremali su kazamate za nas, a za to…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
52
14
48
14
46
14
45
14
43
Trenutno na programu