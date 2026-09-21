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Dodik: Srpska ne smije da prihvati da ono što je nastalo nasiljem postane stalno

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21.09.2026 12:32

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Sve nametnute reforme i rješenja moraju biti odbačeni kako bismo se na nivou BiH dogovorili o onome što je moguće, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Republika Srpska ne smije da prihvati da ono što je nastalo nasiljem postane stalno. Prije dvije godine smo bili proganjani, spremali su kazamate za nas, a za to izgubljeno vrijeme mogli smo da napravimo neki dogovor", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

reforma

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