Šeranić: Novi standardi za medicinske sestre i tehničare u Srpskoj

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je danas da Mapa puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara predviđa standardizaciju i podizanje kvaliteta rada sestrinstva na svim nivoima zdravstvene zaštite, kao i kontinuiranu edukaciju ovog kadra.

Šeranić je rekao da je Mapa puta razvoja sestrinstva, koju je usvojila Vlada Republike Srpske, dokument koji su pripremale medicinske sestre i tehničari, koji su kroz njega planirali razvoj svoje struke.

"Predvidjeli smo nekoliko ključnih stvari koje se odnose, prije svega, na standardizaciju i kvalitet rada medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj", izjavio je Šeranić novinarima u Banjaluci prije predstavljanja Mape puta.

On je naveo da se to odnosi na primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, kao i na različite oblasti sestrinstva, poput rada u porodilištu, odnosno sestara-babica, pedijatrijskih sestara i sestara koje su usmjerene za rad u bolnicama.

"Govorimo o standardnim operativnim protokolima, načinima funkcionisanja vezano za primarnu zdravstvenu zaštitu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, bazi sestrinskih usluga, razvoju kompetencija, jednog dokumenta koji govori šta radi sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a šta u sekundarnoj i tercijarnoj", rekao je Šeranić.

Šeranić je napomenuo da se kroz taj dokument definiše i šta radi medicinska sestra koja je završila srednju školu, a šta ona koja je završila visoku školu, odnosno fakultet.

On je rekao da su na bazi Mape puta dalje razvijani centri za obuku i kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj, kojih je trenutno sedam.

"Naš Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je centar koji je video-linkom povezan sa svim ovim drugim centrima u Srpskoj kako bi se kontinuirana edukacija mogla održavati na daljinu", rekao je Šeranić.

Šeranić je naveo da je sve to uokvireno i dolazi zajedno sa Komorom medicinskih sestara i tehničara, koja bi, kroz usvajanje Prijedloga zakona o zdravstvenim komorama, trebalo da bude osnovana.

"Na bazi toga se stiče mogućnost da svi oni koji rade u zdravstvenim ustanovama imaju odgovarajuću licencu, odgovaraju za svoj rad. Licenca, prije svega, štiti pacijenta, ali i onoga ko pruža zdravstvenu uslugu", rekao je Šeranić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je UKC formirao edukativni centar koji je dio ovog projekta.

"Koliko god insistiramo na tome da pojačamo svoju brojnost u kadru vezano za srednji medicinski kadar, toliko je bitno da je taj kadar edukovan i da svakog dana radimo na nivou obrazovanosti, stručnosti, standardizacije", rekao je Šobot.

Šobot je naveo da edukativni centar i server instaliran u UKC-u daju mogućnost formiranja baze podataka, ali i kontinuirane edukacije srednjeg medicinskog kadra.

"Kroz novu sistematizaciju, uz podršku Ministarstva zdravlja, otvorili smo 130 novih radnih mjesta za medicinske sestre i tehničare sa visokom stručnom spremom, tako da prepoznajemo dalju edukaciju, obrazovanje i podizanje nivoa standarda i usluga", rekao je Šobot.

On je napomenuo da se problem deficita srednjeg medicinskog kadra rješava i kroz program prekvalifikacija, kojim će određeni medicinski profili biti prekvalifikovani u opšti medicinski kadar, odnosno medicinske sestre i tehničare.

Šobot je najavio i povećanje stipendije za sve učenike četvrtog razreda srednjih medicinskih škola u Republici Srpskoj sa 200 na 250 KM.

"Sve su to strateška opredjeljenja s ciljem poboljšanja i statusa, ali i obrazovanosti srednjeg medicinskog kadra", rekao je Šobot.

Govoreći o nedostatku medicinskih sestara i tehničara na UKC-u Srpske, Šobot je naveo da trenutno nedostaje između 120 i 140 medicinskih sestara, odnosno tehničara, kako bi kadar bio na nivou koji bi, prema standardima, bio idealan.

Menadžer projekta "Jačanje sestrinstva u BiH" Eldin Fišeković rekao je da se današnjem predstavljanju dokumenta u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci odazvalo više od 200 predstavnika različitih ustanova zdravstvenog sistema iz cijele Srpske.

"Predstavićemo dokument koji su razvile primarno medicinske sestre i tehničari, a kojem je cilj trasirati put razvoja sestrinstva u Republici Srpskoj u narednih deset godina", naveo je Fišeković, prenosi Srna.