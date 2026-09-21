Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 1

Stižu prve predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, a istraživanje agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting) u Izbornoj jedinici 1 pokazuje prednost Save Minića u odnosu na Branka Blanušu. Prema direktno izmjerenim rezultatima, Minić ima podršku 45,2 odsto ispitanika, a Blanuša 36,6 odsto, dok je gotovo svaki peti ispitanik još neodlučan.

"Rezultati istraživanja javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 1 pokazuju da podršku Savi Miniću trenutno daje 45,2% ispitanika, dok Branko Blanuša bilježi 36,6%. Istovremeno, 18,1% ispitanika još uvijek je neodlučno ili nije željelo odgovoriti direktno. Upravo zbog toga smo, pored direktno izmjerenih rezultata istraživanja, primjenom statističkih metoda izradili i projekcioni scenario sa manjim udjelom neodlučnih birača", saopšteno je iz agencije.

Prema tom scenariju, Savo Minić bilježi 50,2%, Branko Blanuša 42,8%, te nam ostaje manji udio neodlučnih ispitanika, što ukazuje na razliku od 4.000 do 5.000 glasova u ovoj IJ, u korist Minića.

Metriks konstalting: Istraživanje u Izbornoj jedinici 1

Važno je naglasiti da projekcija nije direktno izmjeren rezultat, već statistički izveden scenario zasnovan na rezultatima istraživanja i definisanim pretpostavkama modela.

Rezultati za Predsjedništvo BiH

Dalje, kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u IJ1 Željka Cvijanović bilježi 44,1%, Nebojša Vukanović 20,4%, a Marinko Božović 13,8%, dok je 21,7% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

"Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 35,5% (očekivani broj direktnih mandata je 2-3), SDS 10,1% (1-2), PSS 8,0% (1), a DNS i NPS 6,6% (1) i realno je da sedmi direktni mandat dobije neka manja partija, jer je značajan udio ispitanika birao neku drugu stranku", saopšteno je iz agencije.

U narednom periodu biće objavljeni rezultati istraživanja i za ostaje izborne jedinice.

Izborna jedinica 1 za NSRS obuhvata prijedorsku regiju, odnosno opštine Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad, Oštra Luka i Prijedor. Iz ove izborne jedinice direktno se bira sedam poslanika.