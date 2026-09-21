Šokantan snimak filmske otmice: Lažni policajci presreli automobil i oteli muškarca

Filmska scena na auto-putu kod Barselone šokirala je vozače: pet maskiranih muškaraca, predstavljajući se kao policajci, zaustavilo je automobil i na silu izvuklo jednog putnika.

Snimci napada brzo su se proširili društvenim mrežama, dok policajci istražuju slučaj i sumnjaju da bi motiv mogao biti povezan s narko-miljeom.

Pet maskiranih muškaraca, obučenih u crno i s prslucima na kojima je na leđima pisalo „policija“, presrelo je vozilo na auto-putu u blizini Vilanova del Valjesa, te su na silu odveli jednog od putnika.

Scena, koja se odigrala usred dana i pred očima više vozača, snimljena je videom.

🇪🇸 | Denuncian un secuestro en la AP-7 a su paso por Montornès del Vallès:



La policía catalana busca a cinco hombres tras un secuestro a última hora de la tarde en la AP-7, a la altura de Montornès del Vallès (Barcelona). Según las primeras informaciones, los individuos habrían… — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 20, 2026

Katalonska policija otvorila je istragu kako bi razjasnila šta stoji iza ovog napada, za koji, prema saznanjima portala ElKaso.kat, sve ukazuje na to da je povezan s narko-miljeom.

Ovaj medij navodi da su se petorica pojedinaca lažno predstavljala kao službenici Nacionalne policije te su zaustavili žrtvu na auto-putu. Imali su prekrivena lica, identifikacione prsluke i oružje.

Napadači su nasilno izvukli muškarca iz unutrašnjosti automobila. Žrtva, koja se na snimcima pojavljuje krvavog lica i polugola, vučena je po asfaltu dok su ga lažni policajci ubacivali u drugo vozilo.

Nekoliko vozača je pozvalo broj 112 iako su bili zbunjeni zbog policijske odjeće napadača, prenosi Kliks.