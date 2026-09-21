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Šokantan snimak filmske otmice: Lažni policajci presreli automobil i oteli muškarca

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21.09.2026 13:18

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Шокантан снимак филмске отмице: Лажни полицајци пресрели аутомобил и отели мушкарца
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Filmska scena na auto-putu kod Barselone šokirala je vozače: pet maskiranih muškaraca, predstavljajući se kao policajci, zaustavilo je automobil i na silu izvuklo jednog putnika.

Snimci napada brzo su se proširili društvenim mrežama, dok policajci istražuju slučaj i sumnjaju da bi motiv mogao biti povezan s narko-miljeom.

Pet maskiranih muškaraca, obučenih u crno i s prslucima na kojima je na leđima pisalo „policija“, presrelo je vozilo na auto-putu u blizini Vilanova del Valjesa, te su na silu odveli jednog od putnika.

Scena, koja se odigrala usred dana i pred očima više vozača, snimljena je videom.

Katalonska policija otvorila je istragu kako bi razjasnila šta stoji iza ovog napada, za koji, prema saznanjima portala ElKaso.kat, sve ukazuje na to da je povezan s narko-miljeom.

Ovaj medij navodi da su se petorica pojedinaca lažno predstavljala kao službenici Nacionalne policije te su zaustavili žrtvu na auto-putu. Imali su prekrivena lica, identifikacione prsluke i oružje.

Napadači su nasilno izvukli muškarca iz unutrašnjosti automobila. Žrtva, koja se na snimcima pojavljuje krvavog lica i polugola, vučena je po asfaltu dok su ga lažni policajci ubacivali u drugo vozilo.

Nekoliko vozača je pozvalo broj 112 iako su bili zbunjeni zbog policijske odjeće napadača, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Barselona

Otmica

Španija

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