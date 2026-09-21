Dodik: Proširenjem kapaciteta vrtića ukinuće se liste čekanja

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo što će u Višegradu za nekoliko mjeseci, u skladu sa planom, biti prošireni kapaciteti vrtića i time stvoreni uslovi da djeca ne čekaju na mjesto u ovoj predškolskoj ustanovi.
"To je osnovni cilj da sva djeca imaju adekvatno predškolsko obrazovanje, imajući u vidu tempo života roditelja koji su zaposleni", rekao je Dodik nakon polaganja kamena temeljca za početak radova na dogradnji vrtića "Neven" u Višegradu.
Dodik je istakao da se teži tome da se u svakoj opštini u Republici Srpskoj obezbijedi dovoljno kapaciteta za djecu vrtićkog uzrasta.
"Mnogi su bili skeptični, mnogi kritikovali, ali drago mi je što u već 10 opština u Republici Srpskoj završavamo te projekte", dodao je Dodik.
On je izrazio zadovoljstvo što Višegrad ide putem uspjeha i što pokrenuti projekti pokazuju optimizam.
Prema njegovim riječima, želja je da Andrićgrad postane vlasništvo "Hidroelektrana na Drini" i da se tako obezbijedi da postoji neko ko će se pažljivo baviti održavanjem ovog remek-djela koji je u Višegradu napravio proslavljeni režiser Emir Kusturica, uz asistenciju republičkih i opštinskih institucija.
"Imamo, naravno, potrebu da kažemo da će u komunikacijskom smislu Višegrad biti čvorište puteva koji dolaze iz Srbije, a koji će ići dalje prema Hercegovini i Istočnom Sarajevu", zaključio je Dodik, prenosi Srna.
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