Dodik i Minić ozvaničili početak radova na dogradnji vrtića "Neven" u Višegradu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik ozvaničili su početak radova na dogradnji vrtića "Neven" u Višegradu.

U 14 časova planirana je i projekcija dokumentarnog filma "Flin" u Kino sali "Doli Bel" u Andrićgradu.

Opština Višegrad obilježava Dan i krsnu slavu - Malu Gospojinu.

Obilježavanju slave prisustvovali su premijeri Republike Srpske Savo Minić i Srbije Đuro Macut, ako i predsjednik Milorad Dodik.

Macutu je danas uručena Povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice, kao i zbog podrške i saradnje od posebnog značaja za Višegrad.

Predsjedniku Miloradu Dodiku danas je uručen Ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju ove lokalne zajednice.

Dodik je u obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana i slave opštine - Male Gospojine istakao da je Višegrad posebno mjesto koje ima veliki značaj.

- Kada ovdje dođete i vidite ljude koji ostaju, oni zaslužuju svaku pohvalu za takav karakter - rekao je Dodik i dodao da se u Višegradu mora uraditi još mnogo toga, prenosi RTRS