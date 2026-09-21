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Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Tursku

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21.09.2026 14:48

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Земљотрес јачине пет степени погодио Турску
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio je pokrajinu Adana, na jugu Turske, saopštila je Državna uprava za vanredne situacije.

U saopštenju se navodi da se potres u okrugu Saimbejli dogodio jutros oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, na dubini od sedam kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim pokrajinama Kajseri, Osmanije i Kahramanmaraš, a nadležna služba je saopštila da za sada nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, dok se i dalje provjerava stanje na terenu, prenosi Sinhua.

Turska se nalazi na području sa više aktivnih seizmičkih rasjeda, prenosi Srna.

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Zemljotres

Turska

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