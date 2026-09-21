Snažan tajfun pogodio Japan: Jedna osoba poginula, otkazane stotine letova

Japanske vlasti izdale su naredbe za evakuaciju koje obuhvataju gotovo dva miliona ljudi, dok snažni tajfun Dujuan donosi obilnu kišu, snažan vjetar, poplave i klizišta širem području Tokija i istočnog Japana.

Prema najnovijim podacima japanske Agencije za upravljanje požarima i katastrofama (FDMA), naredbama za evakuaciju obuhvaćeno je 1.908.645 ljudi. Odnose se na područja u prefekturama Ibaraki, Čiba, Tokio, Kanagava, Šizuoka i Saitama.

Evakuacione naredbe u Japanu ne znače prisilno iseljavanje stanovnika, ali vlasti na četvrtom nivou upozorenja traže da svi koji se nalaze na ugroženim područjima odu na sigurno.

Jedna osoba poginula

Najnoviji izvještaj FDMA navodi i jednu poginulu osobu u gradu Ničinanu u prefekturi Mijazaki. U Jokosuki u prefekturi Kanagava, nakon klizišta, jedna osoba pronađena je u stanju srčanog zastoja, dok je u gradu Miuri jedna osoba teško povrijeđena. Vatrogasci su intervenisali na još nekoliko klizišta.

Posebno ozbiljna situacija je na ostrvu Izu Ošima, koje administrativno pripada Tokiju. Japanska meteorološka agencija (JMA) tamo je izdala upozorenje nivoa pet zbog klizišta, što je najviši nivo. JMA upozorava da je na nekim područjima katastrofa možda već počela te stanovnike poziva da odmah preduzmu sve što mogu kako bi zaštitili život.

U samo 24 časa na Izu Ošimi palo je 565 milimetara kiše, dok je u dijelu prefekture Čiba zabilježeno gotovo 280 milimetara. JMA upozorava na klizišta, poplave nižih područja, izlijevanje rijeka, snažan vjetar i visoke talase.

Otkazane stotine letova

Dujuan je izazvao velike probleme i u saobraćaju. Otkazano je najmanje 275 letova, uključujući letove „Japan erlajnsa“ i „Ol Nipon ervejsa“, a poremećen je i željeznički saobraćaj u Tokiju, Čibi, Ibarakiju i drugim područjima. Više od 42.000 putnika bilo je pogođeno otkazivanjem letova.

Bez električne energije tokom dana ostalo je više hiljada domaćinstava, a zbog tajfuna otkazan je i završni dan „Tokio gejm šoua“, jednog od najvećih svjetskih sajmova video-igara.

„Rojters“ navodi da je obilna kiša već zahvatila ostrvlje Izu, Čibu i druga područja uz pacifičku obalu, te da meteorolozi posebno upozoravaju na mogućnost stvaranja dugih, uskih pojaseva izrazito snažnih padavina koji u kratkom vremenu mogu izazvati bujične poplave i klizišta.

Dujuan je 25. imenovana oluja ove sezone na zapadnom Pacifiku. Ranije danas JMA je bilježio maksimalnu stalnu brzinu vjetra od oko 144 kilometra na čas, uz udare do gotovo 200 kilometara na čas, dok se središte tajfuna kretalo prema sjeveroistoku u blizini ostrvlja Izu i područja Tokija, prenosi Indeks