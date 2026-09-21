Moskva preusmjerava trgovinske odnose sa tržišta EU i Amerike

Autor:ATV redakcija
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Rusija preusmjerava trgovinu sa tržišta Evrope i SAD na tržišta Globalnog juga, uključujući Kinu i Indiju, izjavio je ruski premijer Mihail Mišustin.
On je pozdravljajući učesnike Moskovskog finansijskog foruma istakao da Vlada dosljedno razvija ekonomiju zasnovanu na ponudi.
"Posebna pažnja poklanja se promociji domaćih proizvoda i brendova", napomenuo je Mišustin.
Ruski premijer istakao je da je udio prijateljskih zemalja u spoljnoj trgovini Rusije dostigao 85 odsto.
"Za to se stvara neophodna infrastruktura, ne samo u zemlji, već i na teritoriji prijateljskih država. Trgovina se sa tržišta Evrope i SAD preusmjerava na tržišta Kine, Indije, Centralne Azije, Afrike i Bliskog istoka", pojasnio je Mišustin, prenosi Srna.
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