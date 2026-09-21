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Moskva preusmjerava trgovinske odnose sa tržišta EU i Amerike

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21.09.2026 13:49

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Ruska zastava
Foto: Pixabay

Rusija preusmjerava trgovinu sa tržišta Evrope i SAD na tržišta Globalnog juga, uključujući Kinu i Indiju, izjavio je ruski premijer Mihail Mišustin.

On je pozdravljajući učesnike Moskovskog finansijskog foruma istakao da Vlada dosljedno razvija ekonomiju zasnovanu na ponudi.

"Posebna pažnja poklanja se promociji domaćih proizvoda i brendova", napomenuo je Mišustin.

Ruski premijer istakao je da je udio prijateljskih zemalja u spoljnoj trgovini Rusije dostigao 85 odsto.

"Za to se stvara neophodna infrastruktura, ​​ne samo u zemlji, već i na teritoriji prijateljskih država. Trgovina se sa tržišta Evrope i SAD preusmjerava na tržišta Kine, Indije, Centralne Azije, Afrike i Bliskog istoka", pojasnio je Mišustin, prenosi Srna.

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Rusija

Amerika

Evropska unija

tržište

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