Rusija preusmjerava trgovinu sa tržišta Evrope i SAD na tržišta Globalnog juga, uključujući Kinu i Indiju, izjavio je ruski premijer Mihail Mišustin.

On je pozdravljajući učesnike Moskovskog finansijskog foruma istakao da Vlada dosljedno razvija ekonomiju zasnovanu na ponudi.

"Posebna pažnja poklanja se promociji domaćih proizvoda i brendova", napomenuo je Mišustin.

Ruski premijer istakao je da je udio prijateljskih zemalja u spoljnoj trgovini Rusije dostigao 85 odsto.

"Za to se stvara neophodna infrastruktura, ​​ne samo u zemlji, već i na teritoriji prijateljskih država. Trgovina se sa tržišta Evrope i SAD preusmjerava na tržišta Kine, Indije, Centralne Azije, Afrike i Bliskog istoka", pojasnio je Mišustin, prenosi Srna.