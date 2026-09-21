Medijske kuće najavile tužbu protiv Trampa

Medijske kuće Si-En-En, Em-Es-En-Bi-Si i list "Politiko" najavile su tužbu protiv američkog predsjednika Donalda Trampa, nastojeći da ponište zabranu kojom se njihovim novinarima onemogućava pristup Bijeloj kući.

Očekuje se da će tužba biti podnesena danas Okružnom sudu SAD u Vašingtonu.

"Ustav štiti slobodu i imovinske interese koje medijske organizacije i izvještači iz Bijele kuće imaju u pogledu svojih novinarskih akreditiva i pristupa koji im ti akreditivi omogućavaju radi izvještavanja iz Bijele kuće u interesu javnosti", navodi se u tužbi.

Očekuje se da će ovi mediji iznijeti argument da zabrana krši njihova prava garantovana Prvim amandmanom i da im se pristup uskraćuje na nepravilan način, bez prethodnog obavještenja ili poštovanja zakonske procedure.

Tramp je u petak, 18. septembra, izjavio da je zabrana uslijedila kao odgovor na, kako je rekao, "kumulativne priče" pomenutih organizacija, optužujući ih za objavljivanje "fikcije" i "lažnih vijesti".

On je upozorio da bi se i drugi mediji mogli suočiti sa sličnim ograničenjima, prenosi Srna