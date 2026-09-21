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"Rusija ne ugrožava nijednu državu u Evropi"

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21.09.2026 12:55

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русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Rusija ne ugrožava nijednu državu u Evropi, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Rusija ne ugrožava ni Francusku, niti bilo koju drugu državu u Evropi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je to u više navrata isticao", rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da Rusija nema sporove sa evropskim državama koji bi mogli biti uzrok neslaganja.

Govoreći o NATO-u, Peskov je istakao da je Alijansa i dalje instrument sukoba i da se tu godinama suštinski ništa ne mijenja.

"To je blok koji je uspostavljen u jednom trenutku zarad konfrontacije i to je tako i danas", dodao je Peskov, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Rusija

Evropa

Kremlj

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