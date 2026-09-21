Autor:ATV redakcija
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Rusija ne ugrožava nijednu državu u Evropi, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Rusija ne ugrožava ni Francusku, niti bilo koju drugu državu u Evropi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je to u više navrata isticao", rekao je Peskov novinarima.
On je naglasio da Rusija nema sporove sa evropskim državama koji bi mogli biti uzrok neslaganja.
Govoreći o NATO-u, Peskov je istakao da je Alijansa i dalje instrument sukoba i da se tu godinama suštinski ništa ne mijenja.
"To je blok koji je uspostavljen u jednom trenutku zarad konfrontacije i to je tako i danas", dodao je Peskov, prenosi Srna.
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