Rusija ne ugrožava nijednu državu u Evropi, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Rusija ne ugrožava ni Francusku, niti bilo koju drugu državu u Evropi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je to u više navrata isticao", rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da Rusija nema sporove sa evropskim državama koji bi mogli biti uzrok neslaganja.

Govoreći o NATO-u, Peskov je istakao da je Alijansa i dalje instrument sukoba i da se tu godinama suštinski ništa ne mijenja.

"To je blok koji je uspostavljen u jednom trenutku zarad konfrontacije i to je tako i danas", dodao je Peskov, prenosi Srna.