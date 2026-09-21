Logo

Danas je Mala Gospojina, a nebo je prekriveno oblacima: Evo šta to znači po narodnom vjerovanju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 13:50

Komentari:

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Foto: pexels/Şiyar AKBALIK

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 21. septembra, obilježavaju Malu Gospojinu - praznik Rođenja Presvete Bogorodice. Riječ je o jednom od najvećih bogorodičnih praznika, koji se u narodu vezuje za radost, nadu, porodicu i početak novog životnog ciklusa.

Generacije naših predaka na ovaj dan nisu gledale samo crkveni kalendar, već i nebo. Vjerovalo se da vreme na Malu Gospojinu može da nagovesti kakvi će biti jesen i zima, pa su se pažljivo posmatrali oblaci, kiša, vjetar i sunce.

Danas je u većem dijelu Srbije osvanulo hladnije, oblačno i ponegdje kišovito jutro, zbog čega se mnogi pitaju šta takvo vrijeme znači prema starom vjerovanju.

Šta znači ako je na Malu Gospojinu oblačno?

Prema narodnom predanju, oblačno i kišovito vrijeme na Malu Gospojinu najavljuje raniji dolazak hladnijih dana, promenljivu jesen i oštriju zimu. Ako se oblaci zadrže tokom cijelog dana, vjerovalo se da će jesen biti vlažnija, sa više kiše i manje dugih sunčanih perioda.

Vedro i sunčano vrijeme, sa druge strane, smatralo se znakom blage i duge jeseni, kao i zime bez mnogo jakih mrazeva. Sunce na ovaj praznik ljudima je nekada predstavljalo dobar znak za završetak poljoprivrednih poslova i pripremu domaćinstva za hladnije mjesece.

Mala Gospojina

Društvo

Danas je Mala Gospojina: Ove običaje mnogi i danas poštuju

Ova tumačenja pripadaju narodnoj tradiciji i ne predstavljaju meteorološku prognozu. Nastala su u vremenu kada ljudi nisu imali savremene modele za predviđanje vremena, pa su se oslanjali na promjene u prirodi i iskustvo koje se prenosilo sa koljena na koljeno.

Današnje vrijeme donosi "pomješane znakove"

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u većem delu Srbije biti umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti, dok će se u dijelovima Vojvodine ranije razvedriti.

Ako bismo današnje vrijeme tumačili isključivo prema starom vjerovanju, jutarnji oblaci i kiša nagovestili bi prve hladnije periode, dok bi kasnije razvedravanje značilo da jesen neće biti neprekidno hladna i tmurna. Smjene oblaka, kiše i sunca mogle bi simbolično da najave promenljivu sezonu - sa svježim danima, ali i povremenim povratkom toplog i sunčanog vremena.

Savremeni klimatski izgledi RHMZ-a, ipak, predviđaju toplu jesen u Srbiji, sa prosečnom temperaturom u većem dijelu zemlje oko dva stepena iznad višegodišnjeg prosjeka. To je još jedan podsetnik da narodna vjerovanja treba posmatrati kao dio tradicije, a ne kao pouzdanu prognozu.

Zašto se vrijeme posmatralo baš na Malu Gospojinu?

Mala Gospojina stiže u trenutku kada se ljeto završava, dani postaju kraći, a počinju ozbiljnije pripreme za jesen i zimu. U tradicionalnim domaćinstvima ovaj period bio je povezan sa oranjem, setvom ozimih usjeva, branjem kasnih plodova i pripremanjem hrane za hladne mjesece.

Od vremena su zavisili letina, naredna setva i svakodnevni život porodice, pa su ljudi pokušavali da u promjenama prirode pronađu znakove onoga što dolazi. Zato su praznici na prelazu između godišnjih doba često dobili i svoja meteorološka vjerovanja.

Црква свијеће

Društvo

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Od Male Gospojine tradicionalno je počinjala i sezona jesenjih svadbi. Vjerovalo se da brakovi sklopljeni u ovom periodu imaju poseban blagoslov i da praznik donosi sreću mladencima i porodicama koje žele potomstvo.

Crkveno značenje praznika nema veze sa prognozom

Mala Gospojina u crkvenom kalendaru označava Rođenje Presvete Bogorodice, majke Isusa Hrista. Praznik je posvećen vjeri, radosti i početku ispunjenja obećanja o spasenju, dok su predviđanja vremena deo znatno kasnije narodne tradicije.

Zato današnje oblake ne treba shvatiti kao loš znak niti razlog za strah. Prema običajnom tumačenju oni mogu da nagoveste promjenljivu i hladniju jesen, ali suština praznika ostaje u molitvi, miru, praštanju i okupljanju porodice.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mala Gospojina

Crkva

svetac

Srpska pravoslavna crkva

oblaci

Komentari (0)

Pročitajte više

Мала Госпојина стиже сутра: Ове обичаје многи и данас поштују

Društvo

Mala Gospojina stiže sutra: Ove običaje mnogi i danas poštuju

1 d

0
црква свијеће молитва светац

Društvo

Sutra se praznuje svetitelj poznat po neobičnom djelu: Ovo je njegova priča

1 d

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Društvo

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

2 d

0
Свештеник

Društvo

Sveštenik odbio da drži opijelo: Objasnio da jednu stvar crkva ne dozvoljava

3 d

0

Više iz rubrike

Арктик

Društvo

Naučnici otkrili novu toplu struju na Arktiku: Duga je više od 1.000 kilometara

1 h

0
Потписани уговори за запошљавање 118 лица

Društvo

Potpisani ugovori za zapošljavanje 118 lica

2 h

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Prve snježne pahulje već sutra stižu

2 h

0
киша невријеме падавине обилне

Društvo

Nova promjena vremena: Sutra oblaci, kiša i jak vjetar

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

48

Zemljotres jačine pet stepen pogodio Tursku

14

46

Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

14

45

Klinca ugrizla zmija dok je pokušao da je uhvati, nije mu prvi put

14

43

U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

14

37

Fond PIO podsjeća: Učenici i studenti da dostave potvrde o školovanju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima