Danas je Mala Gospojina, a nebo je prekriveno oblacima: Evo šta to znači po narodnom vjerovanju

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 21. septembra, obilježavaju Malu Gospojinu - praznik Rođenja Presvete Bogorodice. Riječ je o jednom od najvećih bogorodičnih praznika, koji se u narodu vezuje za radost, nadu, porodicu i početak novog životnog ciklusa.

Generacije naših predaka na ovaj dan nisu gledale samo crkveni kalendar, već i nebo. Vjerovalo se da vreme na Malu Gospojinu može da nagovesti kakvi će biti jesen i zima, pa su se pažljivo posmatrali oblaci, kiša, vjetar i sunce.

Danas je u većem dijelu Srbije osvanulo hladnije, oblačno i ponegdje kišovito jutro, zbog čega se mnogi pitaju šta takvo vrijeme znači prema starom vjerovanju.

Šta znači ako je na Malu Gospojinu oblačno?

Prema narodnom predanju, oblačno i kišovito vrijeme na Malu Gospojinu najavljuje raniji dolazak hladnijih dana, promenljivu jesen i oštriju zimu. Ako se oblaci zadrže tokom cijelog dana, vjerovalo se da će jesen biti vlažnija, sa više kiše i manje dugih sunčanih perioda.

Vedro i sunčano vrijeme, sa druge strane, smatralo se znakom blage i duge jeseni, kao i zime bez mnogo jakih mrazeva. Sunce na ovaj praznik ljudima je nekada predstavljalo dobar znak za završetak poljoprivrednih poslova i pripremu domaćinstva za hladnije mjesece.

Društvo Danas je Mala Gospojina: Ove običaje mnogi i danas poštuju

Ova tumačenja pripadaju narodnoj tradiciji i ne predstavljaju meteorološku prognozu. Nastala su u vremenu kada ljudi nisu imali savremene modele za predviđanje vremena, pa su se oslanjali na promjene u prirodi i iskustvo koje se prenosilo sa koljena na koljeno.

Današnje vrijeme donosi "pomješane znakove"

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u većem delu Srbije biti umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti, dok će se u dijelovima Vojvodine ranije razvedriti.

Ako bismo današnje vrijeme tumačili isključivo prema starom vjerovanju, jutarnji oblaci i kiša nagovestili bi prve hladnije periode, dok bi kasnije razvedravanje značilo da jesen neće biti neprekidno hladna i tmurna. Smjene oblaka, kiše i sunca mogle bi simbolično da najave promenljivu sezonu - sa svježim danima, ali i povremenim povratkom toplog i sunčanog vremena.

Savremeni klimatski izgledi RHMZ-a, ipak, predviđaju toplu jesen u Srbiji, sa prosečnom temperaturom u većem dijelu zemlje oko dva stepena iznad višegodišnjeg prosjeka. To je još jedan podsetnik da narodna vjerovanja treba posmatrati kao dio tradicije, a ne kao pouzdanu prognozu.

Zašto se vrijeme posmatralo baš na Malu Gospojinu?

Mala Gospojina stiže u trenutku kada se ljeto završava, dani postaju kraći, a počinju ozbiljnije pripreme za jesen i zimu. U tradicionalnim domaćinstvima ovaj period bio je povezan sa oranjem, setvom ozimih usjeva, branjem kasnih plodova i pripremanjem hrane za hladne mjesece.

Od vremena su zavisili letina, naredna setva i svakodnevni život porodice, pa su ljudi pokušavali da u promjenama prirode pronađu znakove onoga što dolazi. Zato su praznici na prelazu između godišnjih doba često dobili i svoja meteorološka vjerovanja.

Društvo Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Od Male Gospojine tradicionalno je počinjala i sezona jesenjih svadbi. Vjerovalo se da brakovi sklopljeni u ovom periodu imaju poseban blagoslov i da praznik donosi sreću mladencima i porodicama koje žele potomstvo.

Crkveno značenje praznika nema veze sa prognozom

Mala Gospojina u crkvenom kalendaru označava Rođenje Presvete Bogorodice, majke Isusa Hrista. Praznik je posvećen vjeri, radosti i početku ispunjenja obećanja o spasenju, dok su predviđanja vremena deo znatno kasnije narodne tradicije.

Zato današnje oblake ne treba shvatiti kao loš znak niti razlog za strah. Prema običajnom tumačenju oni mogu da nagoveste promjenljivu i hladniju jesen, ali suština praznika ostaje u molitvi, miru, praštanju i okupljanju porodice.

(Ona.rs)