Potpisani ugovori za zapošljavanje 118 lica

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina danas je na Palama potpisao ugovore sa poslodavcima i nezaposlenim licima u okviru Akcionog plana zapošljavanja i samozapošljavanja, za šta je izdvojeno više od milion KM, a biće obuhvaćeno 118 lica.

Škipina je rekao novinarima da je na području filijale Istočno Sarajevo u okviru Akcionog plana za ovu godinu izdvojeno oko četiri miliona KM.

Škipina je dodao da ukupna vrijednost akcionog plana ove godine 18,5 miliona KM, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 15 miliona KM, a Zavod za zapošljavanje 3,5 miliona KM.

Prema njegovim riječima, osim Pala, ugovori su potpisani u opštinama Sokolac, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Rogatica i Han Pijesak.

Škipina navodi da je na području filijale Istočno Sarajevo od 2020. do 2025. godine kroz program zapošljavanja prošlo oko 1.100 lica, za šta je izdvojeno oko 6,38 miliona KM.

On je najavio da će 3. oktobra na Jahorini biti održan Sajam zapošljavanje, koji se prošle godine pokazao jako dobar i u okviru kojeg je 50 poslodavaca ponudilo više od 500 radnih mjesta.

Miroslav Lopatić, koji je danas potpisao ugovor o dodjeli sredstava za pokretanje biznisa, odnosno za sticanje statusa malog preduzetnika, kaže da će mu sredstva od 10.000 KM mnogo značiti za razvoj njegove djelatnosti.

"Bavim se muzikom, a ova sredstva će mi pomoći u poslovanju, naročito tokom prve godine rada i realizacije planiranih aktivnosti", istakao je Lopatić.

Milomir Kusmuk, vlasnik firme "Milkus" sa Pala, kaže da je ova firma dobila pet pripravničkih mjesta, te da podsticaji Zavoda predstavljaju značajnu podršku poslodavcima koji mladima žele omogućiti sticanje prvog radnog iskustva, prenosi Srna.