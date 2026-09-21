Uprkos dijalizi, Slađana postala majka: „Uz vjeru u Boga ništa nije nemoguće“

Slađana Simidžija (36) iz Banjaluke ostvarila je svoj najveći san i postala majka, čime je pokazala da je želja za potomstvom bila jača od predrasuda, straha i predviđanja da neće moći sačuvati trudnoću jer je dijalizni pacijent.

Slađana se od devete godine bori sa dijabetesom, ali sada joj je ta borba mnogo lakša uz kćerku Mariju i podršku muža i porodice, sa kojima hrabro korača kroz život.

Ona ističe da joj je jaka vjera i ljubav pomogla da ostvari jednu od svoje dvije najveće želje.

Najveća želja - da postane majka

"Moja najveća želja bila je da postanem majka i ona mi se ostvarila prije tri mjeseca. Druga želja mi je da odem na transplantaciju bubrega i pankreasa. Uz veliku vjeru u Boga, koju sam i do sada imala i koja mi je pomogla više od svega, sigurna sam da će se i to ostvariti", rekla je Simidžija Srni.

Ona kaže da joj je najvažnije da mala Marija, iako je prijevremeno rođena beba, sada dobro napreduje, pa i na nju djeluje umirujuće, te nakon dijaliza sa žurbom se vraća u njeno naručje.

Hrabro se borila

Tokom trudnoće, uz redovne dijalize i stalni ljekarski nadzor, hrabro se borila sa bolovima i neizvjesnošću zbog rizika i za njen i bebin život, ali nije dozvolila da išta poljulja njenu vjeru i pozitivnu energiju, te je bila jaka i za sebe, ali i za druge, uvjeravajući ih da će biti sve u redu.

"Ni mojoj doktorici nije bilo svejedno kada sam joj rekla da sam trudna. Jer, prema medicinskoj statistici, samo jedna od sto žena na dijalizi godišnje ostane trudna, ali ju je moja sreća i pozitivna energija ohrabrila da mi bude podrška", rekla je Simidžija.

UZ VJERU U BOGA U ŽIVOTU NIŠTA NIJE NEMOGUĆE

Borba sa dijabetesom naučila je Slađanu da u životu ništa nije nemoguće i da, uz jaku želju, volju i vjeru u Boga, može sve da se ostvari.

Najteže joj je, kaže ona, bilo kada je saznala da ima dijabetes, te da to podrazumijeva mnoga odricanja i potpuno drugi način života nego što je do tada imala.

"Koliko god se dobro osjećala, znala sam da moram da pazim. Bilo je teško, dok druga djeca jedu tortu, kolač ili bilo kakav slatkiš, ja ne smijem i moram da se suzdržim. Ali sam iz godine u godinu shvatala da je to bolje za mene", rekla je Simidžija.

To je borba koju vodi svakodnevno, a za koju malo ko zna, jer je iznad svega srećna i zahvalna na svakom novom danu i prilici da ostvari svoje ciljeve.

"Drugim majkama i ženama koje žele to da postanu poručila bih da se vode svojim instinktom, da se ne boje ničega, jer je njihova ljubav najjača snaga koju imaju", naglasila je Slađana, prenosi Srna.