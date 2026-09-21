Oprez: Moguća magla na dionicama duž riječnih tokova

Na putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, a iz Auto-moto saveza upozoravaju vozače da je na dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova moguća mjestimična magla, a kroz usjeke i pored kamenih kosina odroni.

Na dionici magistralnog puta Karakaj-Drinjača i danas će biti privremeno obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Obustava će biti na snazi od 20.00 do 1.00 čas, a saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa, zbog minerskih radova u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše, entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, granični prelaz Karakaj - entitetska granica Caparde, granični prelaz Gradiška - Laktaši, Kotor Varoš - granični prelaz Gradiška, pa se vozači pozivaju da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U Federaciji BiH danas počinje obustava saobraćaja na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik, preko Rostova, a vozila će biti preusmjerena na magistralni put Bugojno-Donji Vakuf-Travnik.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.