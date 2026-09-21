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Linije na putu na Kupresu zapalile mreže: "Brat je bio na 3 promila"

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21.09.2026 09:28

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Видео снимак који приказује бијеле линије на путу у мјесту Купрес, а које су кривудаво исцртане, насмијао је регион.
Foto: TikTok/printscreen

Video snimak koji prikazuje bijele linije na putu u mjestu Kupres, a koje su krivudavo iscrtane, nasmijao je region.

Mnogi vozači i građani koji su prepoznali dionicu puta, napisali su u komentarima da je riječ o putu u Kupresu.

"To je unikat, ručni rad", jedan je od komentara.

"Brat je bio na 3 promila", stoji u drugom komentaru.

"Linija je dobra i prati neravnine novog asfalta", navedeno je u trećem komentaru.

@mirkocolic0404 #fyp #kupres #balkan ♬ original sound - Stefan Lazić

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video snimak

TikTok

saobraćaj

bijele linije

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