Linije na putu na Kupresu zapalile mreže: "Brat je bio na 3 promila"

Autor:ATV redakcija
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Video snimak koji prikazuje bijele linije na putu u mjestu Kupres, a koje su krivudavo iscrtane, nasmijao je region.
Mnogi vozači i građani koji su prepoznali dionicu puta, napisali su u komentarima da je riječ o putu u Kupresu.
"To je unikat, ručni rad", jedan je od komentara.
"Brat je bio na 3 promila", stoji u drugom komentaru.
"Linija je dobra i prati neravnine novog asfalta", navedeno je u trećem komentaru.
@mirkocolic0404 #fyp #kupres #balkan ♬ original sound - Stefan Lazić
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