Linije na putu na Kupresu zapalile mreže: "Brat je bio na 3 promila"

Video snimak koji prikazuje bijele linije na putu u mjestu Kupres, a koje su krivudavo iscrtane, nasmijao je region.

Mnogi vozači i građani koji su prepoznali dionicu puta, napisali su u komentarima da je riječ o putu u Kupresu.

"To je unikat, ručni rad", jedan je od komentara.

"Brat je bio na 3 promila", stoji u drugom komentaru.

"Linija je dobra i prati neravnine novog asfalta", navedeno je u trećem komentaru.